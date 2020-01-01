У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*

14 лютого у торгово-розважальному центрі «ПортCity» розпочався ярмарок виробів ручної роботи. У продажі – усе символічне до свята закоханих та не тільки.Про це повідомили у пресслужбі закладу.«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентують свої вироби, наділені особливою енергетикою любові та позитиву», – розповіли у ТРЦ.У продажі - дитячі іграшки, в’язані вироби, ляльки, солодощі: печиво, цукерки, шоколадні набори, мило ручної роботи, аксесуари для волосся як для дорослих, так і для дітей, пастила, магнітики тощо.Ярмарок працюватиме з 10-ї ранку на першому поверсі «Порт City» і 15-го лютого. Крім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13:00.