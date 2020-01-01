У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
Сьогодні, 19:00
14 лютого у торгово-розважальному центрі «ПортCity» розпочався ярмарок виробів ручної роботи. У продажі – усе символічне до свята закоханих та не тільки.
Про це повідомили у пресслужбі закладу.
«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентують свої вироби, наділені особливою енергетикою любові та позитиву», – розповіли у ТРЦ.
У продажі - дитячі іграшки, в’язані вироби, ляльки, солодощі: печиво, цукерки, шоколадні набори, мило ручної роботи, аксесуари для волосся як для дорослих, так і для дітей, пастила, магнітики тощо.
Ярмарок працюватиме з 10-ї ранку на першому поверсі «Порт City» і 15-го лютого. Крім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13:00.
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Про це повідомили у пресслужбі закладу.
«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентують свої вироби, наділені особливою енергетикою любові та позитиву», – розповіли у ТРЦ.
У продажі - дитячі іграшки, в’язані вироби, ляльки, солодощі: печиво, цукерки, шоколадні набори, мило ручної роботи, аксесуари для волосся як для дорослих, так і для дітей, пастила, магнітики тощо.
Ярмарок працюватиме з 10-ї ранку на першому поверсі «Порт City» і 15-го лютого. Крім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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