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У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*

У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
14 лютого у торгово-розважальному центрі «ПортCity» розпочався ярмарок виробів ручної роботи. У продажі – усе символічне до свята закоханих та не тільки.

Про це повідомили у пресслужбі закладу.

«Гарна нагода придбати своїй другій половинці оригінальний та ексклюзивний подарунок. Майстри hand made презентують свої вироби, наділені особливою енергетикою любові та позитиву», – розповіли у ТРЦ.

У продажі - дитячі іграшки, в’язані вироби, ляльки, солодощі: печиво, цукерки, шоколадні набори, мило ручної роботи, аксесуари для волосся як для дорослих, так і для дітей, пастила, магнітики тощо.

Ярмарок працюватиме з 10-ї ранку на першому поверсі «Порт City» і 15-го лютого. Крім ярмарку, на відвідувачів чекатимуть майстер-класи та подарунки. Початок майстер-класів о 13:00.

У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» майстри hand made влаштували ярмарок до Дня Валентина. ФОТО*



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Теги: армарок, ПортCity, hand make
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