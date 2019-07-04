У волинському центрі зайнятості працюють професійні консультанти-роботодавці





Про цю послугу для роботодавців та інші переваги співпраці зі службою зайнятості розповіли у пресслужбі ВОЦЗ.



Новий етап у роботі служби зайнятості – консультант роботодавця. Сьогодні визначений алгоритм подальших кроків у реалізації цього інституту та окреслені основні етапи впровадження проєкту на Волині.



Консультант роботодавця сприятиме максимально оперативному та якісному укомплектуванню вакансій роботодавця, добору працівників, які найкраще відповідають його кваліфікаційним вимогам. На цей час у філіях та базових центрах зайнятості працюють над якістю надання послуг відповідними працівниками, організовують відповідні кваліфікаційні навчання та напрацьовують базу роботодавців із їхніми потребами.



Фахівці нового спрямування будуть своєрідними експертами місцевих ринків праці – вони спеціалізуватимуться в найновіших змінах до законодавства, галузях економіки, у яких функціонують підприємства. Окрему увагу приділятимуть обслуговуванню великих підприємств, орієнтуватимуться в особливостях галузей економіки, де функціонують такі великі підприємства, надаватимуть послуги, відповідно до специфіки роботодавців та кількості працюючих.



Водночас професійні консультанти роботодавців у своїй роботі будуть застосовувати елементи рекрутингу. Фахівці нової генерації формуватимуть базу вільних робочих місць, зокрема отриманих із інших джерел, здійснюватимуть пошук і добір персоналу відповідно до потреб роботодавця; сприятимуть якісному пошуку і добору персоналу з використанням елементів рекрутингу; забезпечуватимуть якісний добір в обумовлений термін.



Тепер левова частка роботи з добору працівника для компанії буде в компетенції консультантів роботодавця. Адже саме вони аналізують потреби та доцільності найму нових спеціалістів до роботодавця; формують спільно з роботодавцем заявку на пошук та підбір спеціаліста; здійснюють вибір методів, засобів та шляхів пошуку необхідних кандидатів, забезпечують інформаційне супроводження вакансії з метою залучення необхідних спеціалістів; проводять пошук, відбір та оцінку кандидатів із використанням актуальних та ефективних методів оцінки їх особистісних та ділових якостей; презентують роботодавцю результати відбору (з аргументацією вибору кандидатів), збір рекомендацій; організовують та приймають участь у зустрічах і переговорах кандидата з роботодавцем; супроводжують кандидата на етапі входження на посаду та надають консультаційну допомогу під час адаптації на новому місці роботи.



Окрім добору працівників, задля задоволення потреб роботодавців використовують і не менш ефективний метод щодо стимулювання працедавців до створення робочих місць – компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування за особу, яка була працевлаштована за сприяння служби зайнятості.



Основа їхньої співпраці з роботодавцем – це взаємна вигода. Компенсація єдиного внеску – один із реальних інструментів, які сприяють розвитку малого бізнесу і створенню нових робочих місць.



Роботодавці, які працевлаштували на нові робочі місця громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці та яким наданий статус безробітного, мають право на компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



Компенсацію страхового внеску роботодавець може отримати у випадку працевлаштування на нове робоче місце безробітних із певних категорій громадян. Це може бути, до прикладу, молодь, яка закінчила навчання і вперше йде на роботу, один із батьків, що утримує дитину до шести років, учасник бойових дій тощо.



Право на компенсацію також мають роботодавці, які є суб’єктами малого підприємництва та які працевлаштували безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням служби зайнятості.

Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (посилання на постанову КМУ від 15.04.2013 № 347, розміщену на офіційному



Також роботодавці можуть отримувати повну компенсацію заробітної плати працівника строком до 6 місяців при влаштуванні безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Термін працевлаштування такого працівника має удвічі перевищувати термін, за який надається компенсація.



Крім того, працедавець, який бере на роботу за направленням центру зайнятості безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менш як на 12 місяців, може отримати компенсацію витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації. Сума компенсації визначається в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (посилання на постанову КМУ від 08.09.2015 № 696, розміщену на офіційному



Більше інформації про ці послуги можна дізнатися за номером телефону (0332) 72-44-90 або ж звернувшись до найближчого центру зайнятості.



Адреси філій та базових ЦЗ доступні за







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На цей час у філіях та базових центрах зайнятості працюють над якістю надання послуг відповідними працівниками, організовують відповідні кваліфікаційні навчання та напрацьовують базу роботодавців із їхніми потребами.Фахівці нового спрямування будуть своєрідними експертами місцевих ринків праці – вони спеціалізуватимуться в найновіших змінах до законодавства, галузях економіки, у яких функціонують підприємства. Окрему увагу приділятимуть обслуговуванню великих підприємств, орієнтуватимуться в особливостях галузей економіки, де функціонують такі великі підприємства, надаватимуть послуги, відповідно до специфіки роботодавців та кількості працюючих.Водночас професійні консультанти роботодавців у своїй роботі будуть застосовувати елементи рекрутингу. Фахівці нової генерації формуватимуть базу вільних робочих місць, зокрема отриманих із інших джерел, здійснюватимуть пошук і добір персоналу відповідно до потреб роботодавця; сприятимуть якісному пошуку і добору персоналу з використанням елементів рекрутингу; забезпечуватимуть якісний добір в обумовлений термін.Тепер левова частка роботи з добору працівника для компанії буде в компетенції консультантів роботодавця. Адже саме вони аналізують потреби та доцільності найму нових спеціалістів до роботодавця; формують спільно з роботодавцем заявку на пошук та підбір спеціаліста; здійснюють вибір методів, засобів та шляхів пошуку необхідних кандидатів, забезпечують інформаційне супроводження вакансії з метою залучення необхідних спеціалістів; проводять пошук, відбір та оцінку кандидатів із використанням актуальних та ефективних методів оцінки їх особистісних та ділових якостей; презентують роботодавцю результати відбору (з аргументацією вибору кандидатів), збір рекомендацій; організовують та приймають участь у зустрічах і переговорах кандидата з роботодавцем; супроводжують кандидата на етапі входження на посаду та надають консультаційну допомогу під час адаптації на новому місці роботи.Окрім добору працівників, задля задоволення потреб роботодавців використовують і не менш ефективний метод щодо стимулювання працедавців до створення робочих місць – компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування за особу, яка була працевлаштована за сприяння служби зайнятості.Основа їхньої співпраці з роботодавцем – це взаємна вигода. Компенсація єдиного внеску – один із реальних інструментів, які сприяють розвитку малого бізнесу і створенню нових робочих місць.Роботодавці, які працевлаштували на нові робочі місця громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці та яким наданий статус безробітного, мають право на компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Компенсацію страхового внеску роботодавець може отримати у випадку працевлаштування на нове робоче місце безробітних із певних категорій громадян. Це може бути, до прикладу, молодь, яка закінчила навчання і вперше йде на роботу, один із батьків, що утримує дитину до шести років, учасник бойових дій тощо.Право на компенсацію також мають роботодавці, які є суб’єктами малого підприємництва та які працевлаштували безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням служби зайнятості.Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (посилання на постанову КМУ від 15.04.2013 № 347, розміщену на офіційному сайті ВРУ ).Також роботодавці можуть отримувати повну компенсацію заробітної плати працівника строком до 6 місяців при влаштуванні безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Термін працевлаштування такого працівника має удвічі перевищувати термін, за який надається компенсація.Крім того, працедавець, який бере на роботу за направленням центру зайнятості безробітного з числа внутрішньо переміщених осіб строком не менш як на 12 місяців, може отримати компенсацію витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації. Сума компенсації визначається в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (посилання на постанову КМУ від 08.09.2015 № 696, розміщену на офіційному сайті ВРУ ).Більше інформації про ці послуги можна дізнатися за номером телефону (0332) 72-44-90 або ж звернувшись до найближчого центру зайнятості.Адреси філій та базових ЦЗ доступні за посиланням

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