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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 15 і 16 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 15 і 16 лютого
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від -2 до 0 градусів, удень до +2…+7. Вітер південно-західний, західний, північно-західний, північний і південний, 2-75 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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