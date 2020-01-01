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При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО

При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО
У волинському небі зафіксували вечірні вильоти льотчиків, які базуються у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у фейсбуці.

"Захід сонця на Луцькому військовому аеродромі та вечірній зліт з нього на режимі повного форсажа легкого фронтового винищувача МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage під час льотної зміни вчора, в четвер, 13-го лютого", - йдеться у дописі.

При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО
При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО
При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО
При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО

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Теги: Луцьк, Волинь
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