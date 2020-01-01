При заході сонця: зазнімкували вечірні польоти луцького МіГа. ФОТО
Сьогодні, 05:21
У волинському небі зафіксували вечірні вильоти льотчиків, які базуються у Луцьку.
Про це йдеться на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у фейсбуці.
"Захід сонця на Луцькому військовому аеродромі та вечірній зліт з нього на режимі повного форсажа легкого фронтового винищувача МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage під час льотної зміни вчора, в четвер, 13-го лютого", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Організація Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ»/Луцький Аероклуб «Крила Волині» у фейсбуці.
"Захід сонця на Луцькому військовому аеродромі та вечірній зліт з нього на режимі повного форсажа легкого фронтового винищувача МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольська БрТА ім. Покришкіна-fanpage під час льотної зміни вчора, в четвер, 13-го лютого", - йдеться у дописі.
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