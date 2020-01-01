В Україні майже 25% меду - підробка
14 лютий, 23:34
Близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.
Про це заявив представник Української асоціації експортерів та переробників меду Едуард Кричфалуший, передає Obozrevatel, посилаючись на ТСН.
Українські пасічники не реєструють господарства, щоб їх не обклали податками. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)
Все, що вживає бджола, потім знаходять у меді. Разом із корисними ферментами там трапляються пестициди та антибіотики.
Натуральний мед повинен на 80% складатися з фруктози і глюкози, 19% припадає на воду і лише 1% – це ферменти бджоли, пилок, прополіс і віск.
"Один з найпопулярніших методів підробки – викачування недозрілого меду. Ви заплатите за нього, як за справжній, але користі в ньому нуль. Є й інша схема, з додаванням дешевих китайських сиропів", – дізналися журналісти.
При цьому найчастіше підробляють мед дорогий і дефіцитний: липу і акацію.
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Про це заявив представник Української асоціації експортерів та переробників меду Едуард Кричфалуший, передає Obozrevatel, посилаючись на ТСН.
Українські пасічники не реєструють господарства, щоб їх не обклали податками. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)
Все, що вживає бджола, потім знаходять у меді. Разом із корисними ферментами там трапляються пестициди та антибіотики.
Натуральний мед повинен на 80% складатися з фруктози і глюкози, 19% припадає на воду і лише 1% – це ферменти бджоли, пилок, прополіс і віск.
"Один з найпопулярніших методів підробки – викачування недозрілого меду. Ви заплатите за нього, як за справжній, але користі в ньому нуль. Є й інша схема, з додаванням дешевих китайських сиропів", – дізналися журналісти.
При цьому найчастіше підробляють мед дорогий і дефіцитний: липу і акацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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