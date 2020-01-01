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В Україні майже 25% меду - підробка

В Україні майже 25% меду - підробка
Близько 20-25% меду, який перевіряють експерти в Україні, є фальсифікатом, непридатним для експорту. Цей продукт повертається на внутрішній ринок і продається українцям.

Про це заявив представник Української асоціації експортерів та переробників меду Едуард Кричфалуший, передає Obozrevatel, посилаючись на ТСН.

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Все, що вживає бджола, потім знаходять у меді. Разом із корисними ферментами там трапляються пестициди та антибіотики.

Натуральний мед повинен на 80% складатися з фруктози і глюкози, 19% припадає на воду і лише 1% – це ферменти бджоли, пилок, прополіс і віск.

"Один з найпопулярніших методів підробки – викачування недозрілого меду. Ви заплатите за нього, як за справжній, але користі в ньому нуль. Є й інша схема, з додаванням дешевих китайських сиропів", – дізналися журналісти.

При цьому найчастіше підробляють мед дорогий і дефіцитний: липу і акацію.

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Теги: ме
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