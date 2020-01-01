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У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 14 лютого, на вулиці Єршова неподалік ТЦ "Глобус" сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Аварія сталася близько 18:30 за участі двох автівок – Renault Megane та сірого легковика.

Внаслідок зіткнення автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ТЦ
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