У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 21:01
У Луцьку сьогодні, 14 лютого, на вулиці Єршова неподалік ТЦ "Глобус" сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 18:30 за участі двох автівок – Renault Megane та сірого легковика.
Внаслідок зіткнення автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 18:30 за участі двох автівок – Renault Megane та сірого легковика.
Внаслідок зіткнення автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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