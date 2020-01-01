У Луцьку поблизу «Глобуса» – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це



Аварія сталася близько 18:30 за участі двох автівок – Renault Megane та сірого легковика.



Внаслідок зіткнення автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 14 лютого, на вулиці Єршова неподалік ТЦ "Глобус" сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Аварія сталася близько 18:30 за участі двох автівок – Renault Megane та сірого легковика.Внаслідок зіткнення автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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