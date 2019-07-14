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В Дніпрі педагог ґвалтував 12-річну дівчинку і знімав це на відео

В Дніпрі педагог ґвалтував 12-річну дівчинку і знімав це на відео
В Дніпрі художнього керівника одного з дитячих колективів підозрюють у зґвалтуванні дитини та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру.

Про це повідомоляє прес-служба прокуратури.

Так, 56-річний мешканець міста Дніпра, який працює музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста, неодноразово вчиняв протиправні насильницькі дії сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки. Застосовуючи психологічний тиск, чоловік ґвалтував дитину та здійснював відеозйомку порнографічного характеру з метою подальшого збуту.

Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: кримінал, Дніпро, педофіл
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