В Дніпрі педагог ґвалтував 12-річну дівчинку і знімав це на відео





Про це повідомоляє прес-служба прокуратури.



Так, 56-річний мешканець міста Дніпра, який працює музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста, неодноразово вчиняв протиправні насильницькі дії сексуального характеру відносно 12-річної дівчинки. Застосовуючи психологічний тиск, чоловік ґвалтував дитину та здійснював відеозйомку порнографічного характеру з метою подальшого збуту.



Наразі йому повідомили про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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