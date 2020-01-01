вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО

Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО
Патрульні поліцейські з Волині посприяли здісненню мрії хлопця з синдромом Дауна.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.

Волонтерка Анастасія Рудик вирішила допомогти здійснити бажання дітей та молоді волинської ГО ”Даун синдром” і передала в організацію "скриню мрій". Підопічні громадської організації заповнили анкети. Загалом назбиралося 38 мрій.

"17-річний Андрій написав, що охоче отримати атрибути поліцейського, ми прочитали про це на місцевому ресурсі і вирішили допомогти здійснити мрію хлопця", - йдеться у дописі.

Поліцейські в одному з кафе міста зустрілись з Андрієм та іншими вихованцями громадської організації й передали юнакові символіку патрульної поліції, а також світловідбивний жилет, кепку, світловідбивні елементи та багато інших корисних і цікавих речей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, поліція, мрія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 15 лютого: долар і євро дешевшають
Сьогодні, 09:15
Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Сьогодні, 08:10
Волинянина викликали у юнацьку збірну України
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики У Луцьку впіймали хлопця, що йшов посеред дороги, і знайшли в нього наркотики
12 лютий, 14:02
У Луцьку поліція затримала осіб з наркотиками. ФОТО У Луцьку поліція затримала осіб з наркотиками. ФОТО
09 лютий, 22:36
У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція
07 лютий, 18:59
Поліція розслідує інцидент із побиттям вікон у офісі луцьких муніципалів Поліція розслідує інцидент із побиттям вікон у офісі луцьких муніципалів
07 лютий, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
14 лютий, 15:01
 1
Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого: долар і євро дешевшають
Сьогодні, 09:15
 0
Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО
Сьогодні, 09:10
 0
Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8