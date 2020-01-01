Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО

Патрульні поліцейські з Волині посприяли здісненню мрії хлопця з синдромом Дауна.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.Волонтерка Анастасія Рудик вирішила допомогти здійснити бажання дітей та молоді волинської ГО ”Даун синдром” і передала в організацію "скриню мрій". Підопічні громадської організації заповнили анкети. Загалом назбиралося 38 мрій."17-річний Андрій написав, що охоче отримати атрибути поліцейського, ми прочитали про це на місцевому ресурсі і вирішили допомогти здійснити мрію хлопця", - йдеться у дописі.Поліцейські в одному з кафе міста зустрілись з Андрієм та іншими вихованцями громадської організації й передали юнакові символіку патрульної поліції, а також світловідбивний жилет, кепку, світловідбивні елементи та багато інших корисних і цікавих речей.