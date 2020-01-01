Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Патрульні поліцейські з Волині посприяли здісненню мрії хлопця з синдромом Дауна.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.
Волонтерка Анастасія Рудик вирішила допомогти здійснити бажання дітей та молоді волинської ГО ”Даун синдром” і передала в організацію "скриню мрій". Підопічні громадської організації заповнили анкети. Загалом назбиралося 38 мрій.
"17-річний Андрій написав, що охоче отримати атрибути поліцейського, ми прочитали про це на місцевому ресурсі і вирішили допомогти здійснити мрію хлопця", - йдеться у дописі.
Поліцейські в одному з кафе міста зустрілись з Андрієм та іншими вихованцями громадської організації й передали юнакові символіку патрульної поліції, а також світловідбивний жилет, кепку, світловідбивні елементи та багато інших корисних і цікавих речей.
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у фейсбуці.
Волонтерка Анастасія Рудик вирішила допомогти здійснити бажання дітей та молоді волинської ГО ”Даун синдром” і передала в організацію "скриню мрій". Підопічні громадської організації заповнили анкети. Загалом назбиралося 38 мрій.
"17-річний Андрій написав, що охоче отримати атрибути поліцейського, ми прочитали про це на місцевому ресурсі і вирішили допомогти здійснити мрію хлопця", - йдеться у дописі.
Поліцейські в одному з кафе міста зустрілись з Андрієм та іншими вихованцями громадської організації й передали юнакові символіку патрульної поліції, а також світловідбивний жилет, кепку, світловідбивні елементи та багато інших корисних і цікавих речей.
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