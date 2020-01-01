На Волині під час руху задимілась автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
На Волині, в місті Володимир-Волинський посеред дороги під час руху загорівся автомобіль.
Про це йдеться на сторінці tipove_vv в інстаграмі.
Це сталося 14 лютого, близько 14:00, неподалік залізничного переїзду на вулиці Ковельській.
На сторінці йдеться, що до приїзду рятувальників вдалося загасити автомобіль.
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Про це йдеться на сторінці tipove_vv в інстаграмі.
Це сталося 14 лютого, близько 14:00, неподалік залізничного переїзду на вулиці Ковельській.
На сторінці йдеться, що до приїзду рятувальників вдалося загасити автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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