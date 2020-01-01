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На Волині під час руху задимілась автівка. ВІДЕО

На Волині під час руху задимілась автівка. ВІДЕО
На Волині, в місті Володимир-Волинський посеред дороги під час руху загорівся автомобіль.

Про це йдеться на сторінці tipove_vv в інстаграмі.

Це сталося 14 лютого, близько 14:00, неподалік залізничного переїзду на вулиці Ковельській.

На сторінці йдеться, що до приїзду рятувальників вдалося загасити автомобіль.


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Теги: Волинь, авто
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