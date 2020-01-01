У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО





ДТП сталася сьогодні, 14 лютого, близько 18 години на вулиці Рівненській, - пише



Автомобілі Opel та Hyundai зіткнулися поблизу мосту. На місці автопригоди працює поліція.





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