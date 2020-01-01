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У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО

У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох автомобілів.

ДТП сталася сьогодні, 14 лютого, близько 18 години на вулиці Рівненській, - пише "Волинь.Правда".

Автомобілі Opel та Hyundai зіткнулися поблизу мосту. На місці автопригоди працює поліція.

У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО
У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО
У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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