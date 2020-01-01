У Луцьку сталася аварія біля одного з мостів. ФОТО
Сьогодні, 21:55
В обласному центрі Волині сталася аварія за участі двох автомобілів.
ДТП сталася сьогодні, 14 лютого, близько 18 години на вулиці Рівненській, - пише "Волинь.Правда".
Автомобілі Opel та Hyundai зіткнулися поблизу мосту. На місці автопригоди працює поліція.
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ДТП сталася сьогодні, 14 лютого, близько 18 години на вулиці Рівненській, - пише "Волинь.Правда".
Автомобілі Opel та Hyundai зіткнулися поблизу мосту. На місці автопригоди працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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