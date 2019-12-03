В якому місяці українцям найчастіше пропонують роботу
Сьогодні, 03:16
Найбільше вакансії українцям традиційно пропонують у лютому. У цей час компанії починають працювати над новими проектами, розширюють бізнес.
Тому пропозицій роботи стає більше, пише "Газета ua".
Найбільшу конкуренцію між пошукачами торік зафіксували у листопаді-грудні. Крім того, кількість вакансій зростає у квітні та червні.
Найбільшу конкуренцію між пошукачами торік зафіксували у листопаді-грудні. На одну вакансію припадало 8 резюме. Водночас кінець року - не найкращий час для пошуку роботи. Роботодавці менш активно публікують нові вакансії.
Крім того, у кожної профсфери свої особливості. Пошукачі без досвіду та на початку кар'єри активно роботу шукають у липні та серпні. У травні та червні, наприклад, відчутно зростає кількість вакансій у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
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Тому пропозицій роботи стає більше, пише "Газета ua".
Найбільшу конкуренцію між пошукачами торік зафіксували у листопаді-грудні. Крім того, кількість вакансій зростає у квітні та червні.
Найбільшу конкуренцію між пошукачами торік зафіксували у листопаді-грудні. На одну вакансію припадало 8 резюме. Водночас кінець року - не найкращий час для пошуку роботи. Роботодавці менш активно публікують нові вакансії.
Крім того, у кожної профсфери свої особливості. Пошукачі без досвіду та на початку кар'єри активно роботу шукають у липні та серпні. У травні та червні, наприклад, відчутно зростає кількість вакансій у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу.
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