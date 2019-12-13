Українці найбільше грошей висилають в Росію
Сьогодні, 00:12
За допомогою систем переказів найбільше з України висилають грошей до Росії, а в Україну найбільше переказів надходить зі США.
Про це повідомляє Українська правда.
У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів у еквіваленті, з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів у еквіваленті.
Найпопулярніші країни з яких висилали гроші в Україну:
США (18% від загальної суми переказів)
Ізраїль (14%)
Італія (9%)
Росія (7%)
Польша (7%)
У минулому році на третьому місці за переказами була Росія з часткою в 9%.
Топ-5 країн куди найчастіше надсилали гроші з України:
Росія (31% від загальної суми переказів)
Грузія (11%)
Азербайджан (6%)
Китай (5%)
Узбекістан (5%)
В порівнянні з минулим роком частка Росії зменшилась на 5 відсотків.
Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у межах України зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком та становив 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).
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Про це повідомляє Українська правда.
У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів у еквіваленті, з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів у еквіваленті.
Найпопулярніші країни з яких висилали гроші в Україну:
США (18% від загальної суми переказів)
Ізраїль (14%)
Італія (9%)
Росія (7%)
Польша (7%)
У минулому році на третьому місці за переказами була Росія з часткою в 9%.
Топ-5 країн куди найчастіше надсилали гроші з України:
Росія (31% від загальної суми переказів)
Грузія (11%)
Азербайджан (6%)
Китай (5%)
Узбекістан (5%)
В порівнянні з минулим роком частка Росії зменшилась на 5 відсотків.
Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у межах України зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком та становив 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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