Українці найбільше грошей висилають в Росію





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У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів у еквіваленті, з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів у еквіваленті.



Найпопулярніші країни з яких висилали гроші в Україну:



США (18% від загальної суми переказів)

Ізраїль (14%)

Італія (9%)

Росія (7%)

Польша (7%)

У минулому році на третьому місці за переказами була Росія з часткою в 9%.



Топ-5 країн куди найчастіше надсилали гроші з України:



Росія (31% від загальної суми переказів)

Грузія (11%)

Азербайджан (6%)

Китай (5%)

Узбекістан (5%)

В порівнянні з минулим роком частка Росії зменшилась на 5 відсотків.



Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у межах України зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком та становив 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).

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