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Українці найбільше грошей висилають в Росію

Українці найбільше грошей висилають в Росію
За допомогою систем переказів найбільше з України висилають грошей до Росії, а в Україну найбільше переказів надходить зі США.

Про це повідомляє Українська правда.

У 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів у еквіваленті, з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів у еквіваленті.

Найпопулярніші країни з яких висилали гроші в Україну:

США (18% від загальної суми переказів)
Ізраїль (14%)
Італія (9%)
Росія (7%)
Польша (7%)
У минулому році на третьому місці за переказами була Росія з часткою в 9%.

Топ-5 країн куди найчастіше надсилали гроші з України:

Росія (31% від загальної суми переказів)
Грузія (11%)
Азербайджан (6%)
Китай (5%)
Узбекістан (5%)
В порівнянні з минулим роком частка Росії зменшилась на 5 відсотків.
Українці найбільше грошей висилають в Росію

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у межах України зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком та становив 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).

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Теги: гроші, перекази, Росія, США
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