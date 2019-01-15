В Перській затоці зник український моряк





Посольству України в Ірані доручили вжити заходів для належного розслідування цього факту. Про цеСергій Погорельцев.



Він поінформував, що 8 лютого орієнтовно о 23 год. капітан судна Victoriya (прапор Белізу), яке перебувало в акваторії Оманського моря, встановив відсутність на борту одного члена екіпажу – громадянина України.



Пошукові заходи на борту судна не дали результатів, тому близько 5 год. 9 лютого берегова охорона порту Бандер-Аббас (Іран) відправила у зону перебування судна гелікоптер. За інформацією берегової охорони Ірану, пошукові заходи виявилися безрезультатними.



Погорельцев повідомив, що наразі судно перебуває у порту Бандер Імам Хомейні (Іран), де служба безпеки порту проводить попереднє розслідування інциденту, а найближчим часом розслідуванням займуться правоохоронні органи Ірану.



«Посольство України в Ірані встановило контакт з родичами зниклого моряка, береговою охороною порту Бандер-Аббас, капітаном та власником судна. Департамент консульської служби МЗС доручив причетним закордонним дипломатичним установам України вжити заходів щодо належного проведення розслідування за фактом зникнення українського громадянина», - заявив Погорельцев.



Він додав, що справа перебуває на контролі Посольства України в Ірані та Департаменту консульської служби МЗС.



Раніше про зникнення українського моряка Олександра Горяєва, 1987 року народження, повідомила у Facebook благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український моряк зник з борта судна Victoriya, яке ходило під прапором Белізу, у Перській затоці.Посольству України в Ірані доручили вжити заходів для належного розслідування цього факту. Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗСВін поінформував, що 8 лютого орієнтовно о 23 год. капітан судна Victoriya (прапор Белізу), яке перебувало в акваторії Оманського моря, встановив відсутність на борту одного члена екіпажу – громадянина України.Пошукові заходи на борту судна не дали результатів, тому близько 5 год. 9 лютого берегова охорона порту Бандер-Аббас (Іран) відправила у зону перебування судна гелікоптер. За інформацією берегової охорони Ірану, пошукові заходи виявилися безрезультатними.Погорельцев повідомив, що наразі судно перебуває у порту Бандер Імам Хомейні (Іран), де служба безпеки порту проводить попереднє розслідування інциденту, а найближчим часом розслідуванням займуться правоохоронні органи Ірану.«Посольство України в Ірані встановило контакт з родичами зниклого моряка, береговою охороною порту Бандер-Аббас, капітаном та власником судна. Департамент консульської служби МЗС доручив причетним закордонним дипломатичним установам України вжити заходів щодо належного проведення розслідування за фактом зникнення українського громадянина», - заявив Погорельцев.Він додав, що справа перебуває на контролі Посольства України в Ірані та Департаменту консульської служби МЗС.Раніше про зникнення українського моряка Олександра Горяєва, 1987 року народження, повідомила у Facebook благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

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