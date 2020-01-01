У ЦНАПі волинської громади вперше зареєстрували шлюб. ФОТО
Сьогодні, 02:03
У Центрі надання адміністративних послуг Затурцівської ОТГ відбулася перша з часу відкритт церемонія одруження.
Про це йдеться на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.
14 лютого, в День усіх закоханих вперше на базі ЦНАПу Затурцівської сільської ради відбулася церемонія одруження. Пожднати серця вирішили Катерина Скавронська та Руслан Голодюк.
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Про це йдеться на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.
14 лютого, в День усіх закоханих вперше на базі ЦНАПу Затурцівської сільської ради відбулася церемонія одруження. Пожднати серця вирішили Катерина Скавронська та Руслан Голодюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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