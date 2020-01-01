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У ЦНАПі волинської громади вперше зареєстрували шлюб. ФОТО

У ЦНАПі волинської громади вперше зареєстрували шлюб. ФОТО
У Центрі надання адміністративних послуг Затурцівської ОТГ відбулася перша з часу відкритт церемонія одруження.

Про це йдеться на сторінці Затурцівської громади у фейсбуці.

14 лютого, в День усіх закоханих вперше на базі ЦНАПу Затурцівської сільської ради відбулася церемонія одруження. Пожднати серця вирішили Катерина Скавронська та Руслан Голодюк.



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Теги: Волинь, Затурці
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