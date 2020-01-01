Волинянина викликали у юнацьку збірну України

Владислава Сизика викликали до лав юнацької збірної України з футзалу.



Про це йдеться на сторінці футзального клубу "Любарт".



Гравця "Любарта" Владислава Сизика викликали в Національну юнацьку збірну України з футзалу на навчально-тренувальний збір, який проходитиме в Броварах з 18 по 21 лютого 2020р.

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