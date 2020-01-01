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Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО

Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО
Гравці "Волині" вирішили підтримати онкохворого хлопчика, який любить футбол та мріє стати футболістом.

Зараз 7-річний Влад Ткачук з міста Рожище проходить курс хіміотерапії із серйозним діагнозом, тому футболісти вирішили підняти настрій маленькому фанату. Про це йдеться на сторінці ФК "Волинь" у фейсбуці.

"Оскільки відвідини хлопчика в лікарні заборонені, перед тренуванням гравці команди передали через тата Владислава, мяч та плакат з автографами та побажання найшвидшого одужання. Андрій Ткачук подякував за подарунки, які психологічно підтримають юного футболіста", - йдеться у дописі.

Ініціатор акції, координатор Молодіжного простору "City Life" Віталій Шевченко подарував футболістам, на згадку про хорошу справу "валентинки".

У футбольному клубі запевняють, що будуть відслідковувати долю Владика і при при нагоді відвідають його та запросять на тренування та матчі.

"Міцного здоров'я та справжнього футбольного характеру, Владику!!! Ми з тобою!!!", - пишуть на сторінці клубу.

Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО
Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО
Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО
Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО
Футболісти «Волині» передали онкохворому хлопчику м`яч та календар з автогрaфами. ФОТО

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Теги: футбол, Волинь
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