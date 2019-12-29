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Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи

Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Українка Юлія Ткач завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, який відбувається у Римі.

Уродженка Ковеля стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг, - пише УНІАН.

На шляху до фіналу українка здолала представницю Білорусі Вероніку Іванову, а також екс-українку Тетяну Омельченко, яка виступає за Азербайджан.

У фінальній сутичці Ткач виявилася сильнішою за росіянку Інну Тражукову. Підсумок фіналу - перемога українки з рахунком 2:1.

Зазначимо, що Ткач уже втретє в кар'єрі завоювала золото на континентальній першості. Раніше вона ставала найкращою на чемпіонатах Європи в 2011 і 2012 роках.

Також на її рахунку перемога на Європейських іграх-2019. Ще одну медаль дня Україні принесла Аліна Акобія. Вона завоювала срібло у ваговій категорії до 57 кг.

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Теги: Юлія Ткач, Волинь, Ковель, вільна боротьба
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