Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Сьогодні, 08:10
Українка Юлія Ткач завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби, який відбувається у Римі.
Уродженка Ковеля стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг, - пише УНІАН.
На шляху до фіналу українка здолала представницю Білорусі Вероніку Іванову, а також екс-українку Тетяну Омельченко, яка виступає за Азербайджан.
У фінальній сутичці Ткач виявилася сильнішою за росіянку Інну Тражукову. Підсумок фіналу - перемога українки з рахунком 2:1.
Зазначимо, що Ткач уже втретє в кар'єрі завоювала золото на континентальній першості. Раніше вона ставала найкращою на чемпіонатах Європи в 2011 і 2012 роках.
Також на її рахунку перемога на Європейських іграх-2019. Ще одну медаль дня Україні принесла Аліна Акобія. Вона завоювала срібло у ваговій категорії до 57 кг.
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Уродженка Ковеля стала найкращою у ваговій категорії до 62 кг, - пише УНІАН.
На шляху до фіналу українка здолала представницю Білорусі Вероніку Іванову, а також екс-українку Тетяну Омельченко, яка виступає за Азербайджан.
У фінальній сутичці Ткач виявилася сильнішою за росіянку Інну Тражукову. Підсумок фіналу - перемога українки з рахунком 2:1.
Зазначимо, що Ткач уже втретє в кар'єрі завоювала золото на континентальній першості. Раніше вона ставала найкращою на чемпіонатах Європи в 2011 і 2012 роках.
Також на її рахунку перемога на Європейських іграх-2019. Ще одну медаль дня Україні принесла Аліна Акобія. Вона завоювала срібло у ваговій категорії до 57 кг.
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Коментарі 1
Молодчина ! Гордимося ! Нових успіхів !
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