вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята

Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята
15 лютого хритияни святкують Стрітення Господнє. У 2020 році свято припадає на суботу.

Це одне із 12 найголовніших церковних свят у році, - пише 24 канал.

Що не можна робити на Стрітення

Це велике християнське свято, тож, у цей не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, працювати в городі. Також не можна митися в лазні, оскільки це вимагає багато приготувань – колоти дрова, носити воду тощо.

Також не радили на Стрітення вирушати у далеку мандрівку. Через мінливу погоду у цей період мандрівника могли спіткати різні неприємності, тож люди колись остерігались далекої дороги. Існувало навіть прислів’я: "На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся".

Стрітення Господнє: прикмети

– На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – слід чекати врожайного року, а якщо засніжить і вдарять морози – весна буде пізньою, дощовою та холодною.

– День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.

– Якщо на Стрітення дорогу перемітає – весна буде пізньою і холодною.

– Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.

– Передбачити погоду могла і курка: якщо нап'ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.

– Як на Стрітення зі стріх капає, ще велика буде зима.

– Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хуга – весна буде пізня й холодна.

– Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.

– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

– Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.

– Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стрітення Господнє, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята
Сьогодні, 09:18
Курс валют у Луцьку на 15 лютого: долар і євро дешевшають
Сьогодні, 09:15
Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО
Сьогодні, 09:10
Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Сьогодні, 08:10
Волинянина викликали у юнацьку збірну України
Сьогодні, 07:36
Схожі новини
День святого Валентина: що не можна робити сьогодні День святого Валентина: що не можна робити сьогодні
14 лютий, 09:21
У доньки загиблого волинського Героя – день народження: волинян просять підтримати дитину У доньки загиблого волинського Героя – день народження: волинян просять підтримати дитину
14 лютий, 09:04
14 лютого на Волині: гортаючи календар 14 лютого на Волині: гортаючи календар
14 лютий, 00:00
13 лютого – день святого Микити: що не можна робити сьогодні 13 лютого – день святого Микити: що не можна робити сьогодні
13 лютий, 09:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
14 лютий, 15:01
 1
Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята
Сьогодні, 09:18
 0
Курс валют у Луцьку на 15 лютого: долар і євро дешевшають
Сьогодні, 09:15
 0
Поліцейські здійснили мрію волинянина із синдромом Дауна. ФОТО
Сьогодні, 09:10
 0
Волинянка перемогла росіянку і стала триразовою чемпіонкою Європи
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8