Стрітення Господнє: прикмети і особливості свята





Це одне із 12 найголовніших церковних свят у році, - пише



Що не можна робити на Стрітення



Це велике християнське свято, тож, у цей не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, працювати в городі. Також не можна митися в лазні, оскільки це вимагає багато приготувань – колоти дрова, носити воду тощо.



Також не радили на Стрітення вирушати у далеку мандрівку. Через мінливу погоду у цей період мандрівника могли спіткати різні неприємності, тож люди колись остерігались далекої дороги. Існувало навіть прислів’я: "На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся".



Стрітення Господнє: прикмети



– На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – слід чекати врожайного року, а якщо засніжить і вдарять морози – весна буде пізньою, дощовою та холодною.



– День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.



– Якщо на Стрітення дорогу перемітає – весна буде пізньою і холодною.



– Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.



– Передбачити погоду могла і курка: якщо нап'ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.



– Як на Стрітення зі стріх капає, ще велика буде зима.



– Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хуга – весна буде пізня й холодна.



– Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.



– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.



– Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.



– Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 лютого хритияни святкують Стрітення Господнє. У 2020 році свято припадає на суботу.Це одне із 12 найголовніших церковних свят у році, - пише 24 канал Це велике християнське свято, тож, у цей не можна лаятися, сваритися, прибирати, вишивати, прати, працювати в городі. Також не можна митися в лазні, оскільки це вимагає багато приготувань – колоти дрова, носити воду тощо.Також не радили на Стрітення вирушати у далеку мандрівку. Через мінливу погоду у цей період мандрівника могли спіткати різні неприємності, тож люди колись остерігались далекої дороги. Існувало навіть прислів’я: "На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся".– На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – слід чекати врожайного року, а якщо засніжить і вдарять морози – весна буде пізньою, дощовою та холодною.– День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.– Якщо на Стрітення дорогу перемітає – весна буде пізньою і холодною.– Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.– Передбачити погоду могла і курка: якщо нап'ється біля порогу води – весна буде теплою і ранньою.– Як на Стрітення зі стріх капає, ще велика буде зима.– Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хуга – весна буде пізня й холодна.– Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.– Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.– Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим.

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