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У Жидичині в храмі відновили древню монастирську усипальницю

У Жидичині в храмі відновили древню монастирську усипальницю
У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі і нещодавно відновили древню усипальницю.

Про це йдеться на сторінці "Чернецтво Волині" у facebook.

Зазначаться, що в часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована. Пізніше, крипта з похованнями була забетонована і забута. І лише після того, як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним.

Вітак, волонтери разом з братією монастиря навели лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва.

Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій монастирської усипальниці.


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Теги: храм, монастирська усипальниця
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