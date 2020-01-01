У Жидичині в храмі відновили древню монастирську усипальницю

У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі і нещодавно відновили древню усипальницю.Про це йдеться на сторінці "Чернецтво Волині" у facebook.Зазначаться, що в часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована. Пізніше, крипта з похованнями була забетонована і забута. І лише після того, як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним.Вітак, волонтери разом з братією монастиря навели лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва.Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій монастирської усипальниці.