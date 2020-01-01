У Жидичині в храмі відновили древню монастирську усипальницю
Сьогодні, 09:40
У Свято-Миколаївському Жидичинському монастирі і нещодавно відновили древню усипальницю.
Про це йдеться на сторінці "Чернецтво Волині" у facebook.
Зазначаться, що в часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована. Пізніше, крипта з похованнями була забетонована і забута. І лише після того, як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним.
Вітак, волонтери разом з братією монастиря навели лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва.
Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій монастирської усипальниці.
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Про це йдеться на сторінці "Чернецтво Волині" у facebook.
Зазначаться, що в часи «господарювання» радянської влади монастирська усипальниця була понівечена і розграбована. Пізніше, крипта з похованнями була забетонована і забута. І лише після того, як древній Миколаївський храм повернувся у відання Православної церкви України, дослідження древньої історії обителі знов стало актуальним, а пошанування святих мощей – просто необхідним.
Вітак, волонтери разом з братією монастиря навели лад у древній монастирській усипальниці. Відтепер щодня над тілами померлих звершується чернеча заупокійна молитва.
Свято-Миколаївський храм постійно відкритий для відвідувачів. Відтак, кожен охочий має унікальну можливість відчути тишу і спокій монастирської усипальниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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