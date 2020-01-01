У Ковелі затримали два буси з контрафактними сигаретами

У Ковель в мікроавтобусі Renault правоохоронці виявили 7 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва.Про це йдеться на сайті Держприкордослужби України.Крім того, у той же день у Ковелі також зупинили ще один мікроавтобус марки Opel. І на підставі ухвали Луцького районного суду поліцейські та військовослужбовці Луцького прикордонного загону провели перевірку цього транспортного засобу.В результаті, в багажному відділенні авто виявили 13 ящиків сигарет. Тютюнові вироби у кількості 6,5 тисяч пачок вилучили. Тривають процесуальні дії.