У Ковелі затримали два буси з контрафактними сигаретами
Сьогодні, 10:03
У Ковель в мікроавтобусі Renault правоохоронці виявили 7 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва.
Про це йдеться на сайті Держприкордослужби України.
Крім того, у той же день у Ковелі також зупинили ще один мікроавтобус марки Opel. І на підставі ухвали Луцького районного суду поліцейські та військовослужбовці Луцького прикордонного загону провели перевірку цього транспортного засобу.
В результаті, в багажному відділенні авто виявили 13 ящиків сигарет. Тютюнові вироби у кількості 6,5 тисяч пачок вилучили. Тривають процесуальні дії.
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Про це йдеться на сайті Держприкордослужби України.
Крім того, у той же день у Ковелі також зупинили ще один мікроавтобус марки Opel. І на підставі ухвали Луцького районного суду поліцейські та військовослужбовці Луцького прикордонного загону провели перевірку цього транспортного засобу.
В результаті, в багажному відділенні авто виявили 13 ящиків сигарет. Тютюнові вироби у кількості 6,5 тисяч пачок вилучили. Тривають процесуальні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Щось спирт перестали возити, чи менше про нього писати. Цигарки вигідніше?
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