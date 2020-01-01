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У Ковелі затримали два буси з контрафактними сигаретами

У Ковелі затримали два буси з контрафактними сигаретами
У Ковель в мікроавтобусі Renault правоохоронці виявили 7 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва.

Про це йдеться на сайті Держприкордослужби України.

Крім того, у той же день у Ковелі також зупинили ще один мікроавтобус марки Opel. І на підставі ухвали Луцького районного суду поліцейські та військовослужбовці Луцького прикордонного загону провели перевірку цього транспортного засобу.

В результаті, в багажному відділенні авто виявили 13 ящиків сигарет. Тютюнові вироби у кількості 6,5 тисяч пачок вилучили. Тривають процесуальні дії.

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Теги: Ковель, сигарети
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Коментарі 1
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Щось спирт перестали возити, чи менше про нього писати. Цигарки вигідніше?
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