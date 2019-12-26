Архітектор відповів Віктору Корсаку на критику щодо реконструкції Театрального майдану

Олександр Балан розповів, що на Театральному майдані Луцька вже все збудовано.



Про це він розповів 14 лютого під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником кого є Андрій Покровський, - пише



Це архітектор розповів, відповідаючи на запитання депутатки Алли Надточій, яка вказала на допис засновника Музею сучасного мистецтва Віктора Корсака. У ньому йдеться про те, що головну площу міста мали б зробити більш унікальною, запросити на її розробку іноземних фахівців та створити її у цікавому форматі.



«Його не можна оминути, адже він детально і гарно описав, що це центральна площа і не можна підходити до цього точково і швидко, а, можливо, варто було б запросити і іноземних фахівців, архітекторів, аби менеджмент і архітектура були пов’язані. Можливо треба було на це більше часу виділити і долучити більше спеціалістів?», – поцікавилася Алла Надточій.



Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зізнався, що спочатку взагалі планувалося це зробити без архітекторів і навіть без управління.



«Був би заключений прямий договір ЖКГ із укладальниками плитки і на цьому весь процес закінчився б. А конкурсом ми створили інформаційний привід, тему для дискусії», – зауважив начальник управління.



Своєю чергою архітектор Олександр Балан пояснив, що Віктор Корсак викристалізував одну річ у Луцьку – відсутність вау-об’єктів.



«У нас насправді немає таких об’єктів, в які можна піти як у бібліотеку в Копенгагені. Він це відчув і озвучив. Але це абсолютно не має ніякого відношення до Театрального майдану тому, що на ньому, на жаль, нічого не можна будувати, там вже все побудували. І навіть більше, ніж треба», – зауважив архітектор.



Та додав, що на Театральній площі на місці, де колись був пам’ятник, самовільно встановили магазин.



«Тут суть у чому, коли ми робили вулицю Радянську, тепер Лесі Українки, ми вивчали все, наскільки могли глибоко. На місці цього магазину у всій час стояв польський пам’ятник людям, які загинули у боротьбі з комуністичним режимом. Він був, де є підпірна стіна із двома колонами, одна з яких збереглася. А другу при будівництві цього магазину було знищено. Є й ще фото цього пам’ятника. Я думаю, що якби цей пам’ятник був відновлений… він би міг бути відновлений і за польські гроші. Тобто там набудовано стільки різнопланових об’єктів, що треба тільки зносити», – розповів Олександр Балан.



З його слів, майбутня реконструкція площі, ближча до капітального ремонту, а не нового будівництва. Тож архітектор погодився, що Луцьк потребує вау-об’єктів, однак не на Театральній площі.



«Корсак відчув цю річ, вона правильна, але вона не про Театральний майдан. Там немає що будувати, там різнопланові фасади», – підсумував архітектор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор архітектурно-будівельної компанії «Глорі-Плюс»розповів, що на Театральному майдані Луцька вже все збудовано.Про це він розповів 14 лютого під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником кого є, - пише Конкурент Це архітектор розповів, відповідаючи на запитання депутатки, яка вказала на допис засновника Музею сучасного мистецтва. У ньому йдеться про те, що головну площу міста мали б зробити більш унікальною, запросити на її розробку іноземних фахівців та створити її у цікавому форматі.«Його не можна оминути, адже він детально і гарно описав, що це центральна площа і не можна підходити до цього точково і швидко, а, можливо, варто було б запросити і іноземних фахівців, архітекторів, аби менеджмент і архітектура були пов’язані. Можливо треба було на це більше часу виділити і долучити більше спеціалістів?», – поцікавилася Алла Надточій.Начальник управління містобудування та архітектуризізнався, що спочатку взагалі планувалося це зробити без архітекторів і навіть без управління.«Був би заключений прямий договір ЖКГ із укладальниками плитки і на цьому весь процес закінчився б. А конкурсом ми створили інформаційний привід, тему для дискусії», – зауважив начальник управління.Своєю чергою архітектор Олександр Балан пояснив, що Віктор Корсак викристалізував одну річ у Луцьку – відсутність вау-об’єктів.«У нас насправді немає таких об’єктів, в які можна піти як у бібліотеку в Копенгагені. Він це відчув і озвучив. Але це абсолютно не має ніякого відношення до Театрального майдану тому, що на ньому, на жаль, нічого не можна будувати, там вже все побудували. І навіть більше, ніж треба», – зауважив архітектор.Та додав, що на Театральній площі на місці, де колись був пам’ятник, самовільно встановили магазин.«Тут суть у чому, коли ми робили вулицю Радянську, тепер Лесі Українки, ми вивчали все, наскільки могли глибоко. На місці цього магазину у всій час стояв польський пам’ятник людям, які загинули у боротьбі з комуністичним режимом. Він був, де є підпірна стіна із двома колонами, одна з яких збереглася. А другу при будівництві цього магазину було знищено. Є й ще фото цього пам’ятника. Я думаю, що якби цей пам’ятник був відновлений… він би міг бути відновлений і за польські гроші. Тобто там набудовано стільки різнопланових об’єктів, що треба тільки зносити», – розповів Олександр Балан.З його слів, майбутня реконструкція площі, ближча до капітального ремонту, а не нового будівництва. Тож архітектор погодився, що Луцьк потребує вау-об’єктів, однак не на Театральній площі.«Корсак відчув цю річ, вона правильна, але вона не про Театральний майдан. Там немає що будувати, там різнопланові фасади», – підсумував архітектор.

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