Архітектор відповів Віктору Корсаку на критику щодо реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 10:09
Архітектор, член Волинської обласної організації Національної спілки архітекторів України, директор архітектурно-будівельної компанії «Глорі-Плюс» Олександр Балан розповів, що на Театральному майдані Луцька вже все збудовано.
Про це він розповів 14 лютого під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником кого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.
Це архітектор розповів, відповідаючи на запитання депутатки Алли Надточій, яка вказала на допис засновника Музею сучасного мистецтва Віктора Корсака. У ньому йдеться про те, що головну площу міста мали б зробити більш унікальною, запросити на її розробку іноземних фахівців та створити її у цікавому форматі.
«Його не можна оминути, адже він детально і гарно описав, що це центральна площа і не можна підходити до цього точково і швидко, а, можливо, варто було б запросити і іноземних фахівців, архітекторів, аби менеджмент і архітектура були пов’язані. Можливо треба було на це більше часу виділити і долучити більше спеціалістів?», – поцікавилася Алла Надточій.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зізнався, що спочатку взагалі планувалося це зробити без архітекторів і навіть без управління.
«Був би заключений прямий договір ЖКГ із укладальниками плитки і на цьому весь процес закінчився б. А конкурсом ми створили інформаційний привід, тему для дискусії», – зауважив начальник управління.
Своєю чергою архітектор Олександр Балан пояснив, що Віктор Корсак викристалізував одну річ у Луцьку – відсутність вау-об’єктів.
«У нас насправді немає таких об’єктів, в які можна піти як у бібліотеку в Копенгагені. Він це відчув і озвучив. Але це абсолютно не має ніякого відношення до Театрального майдану тому, що на ньому, на жаль, нічого не можна будувати, там вже все побудували. І навіть більше, ніж треба», – зауважив архітектор.
Та додав, що на Театральній площі на місці, де колись був пам’ятник, самовільно встановили магазин.
«Тут суть у чому, коли ми робили вулицю Радянську, тепер Лесі Українки, ми вивчали все, наскільки могли глибоко. На місці цього магазину у всій час стояв польський пам’ятник людям, які загинули у боротьбі з комуністичним режимом. Він був, де є підпірна стіна із двома колонами, одна з яких збереглася. А другу при будівництві цього магазину було знищено. Є й ще фото цього пам’ятника. Я думаю, що якби цей пам’ятник був відновлений… він би міг бути відновлений і за польські гроші. Тобто там набудовано стільки різнопланових об’єктів, що треба тільки зносити», – розповів Олександр Балан.
З його слів, майбутня реконструкція площі, ближча до капітального ремонту, а не нового будівництва. Тож архітектор погодився, що Луцьк потребує вау-об’єктів, однак не на Театральній площі.
«Корсак відчув цю річ, вона правильна, але вона не про Театральний майдан. Там немає що будувати, там різнопланові фасади», – підсумував архітектор.
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Про це він розповів 14 лютого під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником кого є Андрій Покровський, - пише Конкурент.
Це архітектор розповів, відповідаючи на запитання депутатки Алли Надточій, яка вказала на допис засновника Музею сучасного мистецтва Віктора Корсака. У ньому йдеться про те, що головну площу міста мали б зробити більш унікальною, запросити на її розробку іноземних фахівців та створити її у цікавому форматі.
«Його не можна оминути, адже він детально і гарно описав, що це центральна площа і не можна підходити до цього точково і швидко, а, можливо, варто було б запросити і іноземних фахівців, архітекторів, аби менеджмент і архітектура були пов’язані. Можливо треба було на це більше часу виділити і долучити більше спеціалістів?», – поцікавилася Алла Надточій.
Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз зізнався, що спочатку взагалі планувалося це зробити без архітекторів і навіть без управління.
«Був би заключений прямий договір ЖКГ із укладальниками плитки і на цьому весь процес закінчився б. А конкурсом ми створили інформаційний привід, тему для дискусії», – зауважив начальник управління.
Своєю чергою архітектор Олександр Балан пояснив, що Віктор Корсак викристалізував одну річ у Луцьку – відсутність вау-об’єктів.
«У нас насправді немає таких об’єктів, в які можна піти як у бібліотеку в Копенгагені. Він це відчув і озвучив. Але це абсолютно не має ніякого відношення до Театрального майдану тому, що на ньому, на жаль, нічого не можна будувати, там вже все побудували. І навіть більше, ніж треба», – зауважив архітектор.
Та додав, що на Театральній площі на місці, де колись був пам’ятник, самовільно встановили магазин.
«Тут суть у чому, коли ми робили вулицю Радянську, тепер Лесі Українки, ми вивчали все, наскільки могли глибоко. На місці цього магазину у всій час стояв польський пам’ятник людям, які загинули у боротьбі з комуністичним режимом. Він був, де є підпірна стіна із двома колонами, одна з яких збереглася. А другу при будівництві цього магазину було знищено. Є й ще фото цього пам’ятника. Я думаю, що якби цей пам’ятник був відновлений… він би міг бути відновлений і за польські гроші. Тобто там набудовано стільки різнопланових об’єктів, що треба тільки зносити», – розповів Олександр Балан.
З його слів, майбутня реконструкція площі, ближча до капітального ремонту, а не нового будівництва. Тож архітектор погодився, що Луцьк потребує вау-об’єктів, однак не на Театральній площі.
«Корсак відчув цю річ, вона правильна, але вона не про Театральний майдан. Там немає що будувати, там різнопланові фасади», – підсумував архітектор.
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Коментарі 1
Туз, звичайно, визначний архітектор. Тільки, що він запроектував? Підтримую Корсака, площу слід кардинально міняти, а не лише перемощувати плитку. Зараз вона має гидкий вигляд. Люди не проходять її, а пробігають. З місцевих фахівців це міг би зробити Андрій Бідзіля.
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