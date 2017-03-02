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Волинська посадовиця привласнила 860 тисяч гривень, які належать дежпідприємству

Волинська посадовиця привласнила 860 тисяч гривень, які належать дежпідприємству
Посадовиця Волинської регіональної філії ДП «Центру Державного земельного кадастру» разом з організованою групою привласнили 860 тисяч гривень, які належать підприємству.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що обвинувачена, перебуваючи на посадах бухгалтера 1-ї категорії, а в подальшому – начальника сектору кадрів та підвищення кваліфікації Волинської регіональної філії ДП «Центру ДЗК», вступила у злочинну змову з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження.

Так, обвинувачена разом з іншими особами зорганізувалась для вчинення дій, спрямованих на заволодіння грошових коштів Волинської регіональної філії ДП «Центр ДЗК». В результаті своєї злочинної діяльності члени організованої групи привласнили 860 тисяч 442 гривні.

Зазначають, що під час підготовчого судового засідання було надано угоду про визнання винуватості між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Ковальчуком О.В. та обвинуваченою. Вона визнала свою вину у внесені до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні і видачі завідомо неправдивих офіційних документів іншими учасниками організованої групи.

Відтак, суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадня, що становить 425 тисяч гривень. Також суд позбавив її права обіймати посади на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк три роки без конфіскації майна.

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Теги: посадовиця, кошти, привласнення
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