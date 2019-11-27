Ігор Коцан повернув шість автівок СНУ імені Лесі Українки

Анатолій Цьось повідомив, що його попередник вже повернув шість автівок, що належать Фонду розвитку СНУ.



Про це Анатолій Цьось розповів у ефірі програми “Актуально” на



Зазначимо, відповідно до реєстрів МВС, за кошти фонду було придбано і зареєстровано кілька автомобілів. З’ясувалося, що елітний позашляховик Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався колишній ректор вишу та його родина – це власність університету. Також на балансі фонду перебували два седани Volkswagen Passat, люксовий Volkswagen Multivan, та два буси Mercedes Sprinter.



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Тодішній керівник університету після складання повноважень нібито хотів привласнити дороговартісні автомобілі на декілька мільйонів гривень. Проте, після відкриття кримінальної справи з цього приводу, автівки повернули до законного власника.



Анатолій Цьось розповів, що знав, що такі машини існують, але навіть не мав уявлення про масштаби автопарку.



“Коли я почав працювати і вникати в усі напрямки роботи, в тому числі і в матеріальне забезпечення, то я не дорахувався тих машин, які мали б бути в університеті. Тоді ми провели засідання засновників фонду і обрали новий склад наглядової ради і нового голову. Після цього постало питання інвентаризації майна фонду. І стало відомо про всі ті машини, які зареєстровані на фонд”, – повідомив ректор СНУ.



Зараз п’ять автомобілів стоять на стоянці поряд з університетом, шоста – на станції технічного обслуговування. Анатолій Цьось сказав, що офіційний технічний огляд всіх автівок – у найближчих планах.



Що буде з автомобілями далі – вирішуватиме наглядова рада фонду. Однак ректор університету зізнався, що запропонує продати деякі з них та спрямувати отримані кошти на покращення навчальної бази університету.



“Моя особиста позиція така: університету не потрібно стільки машин, тим більше – таких дорогих. Тому я буду ініціювати питання продажу частини цих машин, зокрема дорогого мерседеса. Далі ми разом з студентами сядемо і подумаємо, яку найперше лабораторію купити для того, щоб вони добре навчалися. Чи це буде лабораторія кібербезпеки, чи фармації, чи лабораторія ІТ-технологій, чи, можливо, лабораторія синхронного перекладу, поки не знаю”, – зазначив ректор СНУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий ректор Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українкиповідомив, що його попередник вже повернув шість автівок, що належать Фонду розвитку СНУ.Про це Анатолій Цьось розповів у ефірі програми “Актуально” на 12 каналі. Зазначимо, відповідно до реєстрів МВС, за кошти фонду було придбано і зареєстровано кілька автомобілів. З’ясувалося, що елітний позашляховик Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався колишній ректор вишу та його родина – це власність університету. Також на балансі фонду перебували два седани Volkswagen Passat, люксовий Volkswagen Multivan, та два буси Mercedes Sprinter.Тодішній керівник університету після складання повноважень нібито хотів привласнити дороговартісні автомобілі на декілька мільйонів гривень. Проте, після відкриття кримінальної справи з цього приводу, автівки повернули до законного власника.Анатолій Цьось розповів, що знав, що такі машини існують, але навіть не мав уявлення про масштаби автопарку.“Коли я почав працювати і вникати в усі напрямки роботи, в тому числі і в матеріальне забезпечення, то я не дорахувався тих машин, які мали б бути в університеті. Тоді ми провели засідання засновників фонду і обрали новий склад наглядової ради і нового голову. Після цього постало питання інвентаризації майна фонду. І стало відомо про всі ті машини, які зареєстровані на фонд”, – повідомив ректор СНУ.Зараз п’ять автомобілів стоять на стоянці поряд з університетом, шоста – на станції технічного обслуговування. Анатолій Цьось сказав, що офіційний технічний огляд всіх автівок – у найближчих планах.Що буде з автомобілями далі – вирішуватиме наглядова рада фонду. Однак ректор університету зізнався, що запропонує продати деякі з них та спрямувати отримані кошти на покращення навчальної бази університету.“Моя особиста позиція така: університету не потрібно стільки машин, тим більше – таких дорогих. Тому я буду ініціювати питання продажу частини цих машин, зокрема дорогого мерседеса. Далі ми разом з студентами сядемо і подумаємо, яку найперше лабораторію купити для того, щоб вони добре навчалися. Чи це буде лабораторія кібербезпеки, чи фармації, чи лабораторія ІТ-технологій, чи, можливо, лабораторія синхронного перекладу, поки не знаю”, – зазначив ректор СНУ.

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