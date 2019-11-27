Ігор Коцан повернув шість автівок СНУ імені Лесі Українки
Сьогодні, 19:45
Новий ректор Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось повідомив, що його попередник вже повернув шість автівок, що належать Фонду розвитку СНУ.
Про це Анатолій Цьось розповів у ефірі програми “Актуально” на 12 каналі.
Зазначимо, відповідно до реєстрів МВС, за кошти фонду було придбано і зареєстровано кілька автомобілів. З’ясувалося, що елітний позашляховик Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався колишній ректор вишу та його родина – це власність університету. Також на балансі фонду перебували два седани Volkswagen Passat, люксовий Volkswagen Multivan, та два буси Mercedes Sprinter.
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Тодішній керівник університету після складання повноважень нібито хотів привласнити дороговартісні автомобілі на декілька мільйонів гривень. Проте, після відкриття кримінальної справи з цього приводу, автівки повернули до законного власника.
Анатолій Цьось розповів, що знав, що такі машини існують, але навіть не мав уявлення про масштаби автопарку.
“Коли я почав працювати і вникати в усі напрямки роботи, в тому числі і в матеріальне забезпечення, то я не дорахувався тих машин, які мали б бути в університеті. Тоді ми провели засідання засновників фонду і обрали новий склад наглядової ради і нового голову. Після цього постало питання інвентаризації майна фонду. І стало відомо про всі ті машини, які зареєстровані на фонд”, – повідомив ректор СНУ.
Зараз п’ять автомобілів стоять на стоянці поряд з університетом, шоста – на станції технічного обслуговування. Анатолій Цьось сказав, що офіційний технічний огляд всіх автівок – у найближчих планах.
Що буде з автомобілями далі – вирішуватиме наглядова рада фонду. Однак ректор університету зізнався, що запропонує продати деякі з них та спрямувати отримані кошти на покращення навчальної бази університету.
“Моя особиста позиція така: університету не потрібно стільки машин, тим більше – таких дорогих. Тому я буду ініціювати питання продажу частини цих машин, зокрема дорогого мерседеса. Далі ми разом з студентами сядемо і подумаємо, яку найперше лабораторію купити для того, щоб вони добре навчалися. Чи це буде лабораторія кібербезпеки, чи фармації, чи лабораторія ІТ-технологій, чи, можливо, лабораторія синхронного перекладу, поки не знаю”, – зазначив ректор СНУ.
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Про це Анатолій Цьось розповів у ефірі програми “Актуально” на 12 каналі.
Зазначимо, відповідно до реєстрів МВС, за кошти фонду було придбано і зареєстровано кілька автомобілів. З’ясувалося, що елітний позашляховик Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, яким пересувався колишній ректор вишу та його родина – це власність університету. Також на балансі фонду перебували два седани Volkswagen Passat, люксовий Volkswagen Multivan, та два буси Mercedes Sprinter.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Ігоря Коцана відкрили кримінал за привласнення п'яти автівок
Тодішній керівник університету після складання повноважень нібито хотів привласнити дороговартісні автомобілі на декілька мільйонів гривень. Проте, після відкриття кримінальної справи з цього приводу, автівки повернули до законного власника.
Анатолій Цьось розповів, що знав, що такі машини існують, але навіть не мав уявлення про масштаби автопарку.
“Коли я почав працювати і вникати в усі напрямки роботи, в тому числі і в матеріальне забезпечення, то я не дорахувався тих машин, які мали б бути в університеті. Тоді ми провели засідання засновників фонду і обрали новий склад наглядової ради і нового голову. Після цього постало питання інвентаризації майна фонду. І стало відомо про всі ті машини, які зареєстровані на фонд”, – повідомив ректор СНУ.
Зараз п’ять автомобілів стоять на стоянці поряд з університетом, шоста – на станції технічного обслуговування. Анатолій Цьось сказав, що офіційний технічний огляд всіх автівок – у найближчих планах.
Що буде з автомобілями далі – вирішуватиме наглядова рада фонду. Однак ректор університету зізнався, що запропонує продати деякі з них та спрямувати отримані кошти на покращення навчальної бази університету.
“Моя особиста позиція така: університету не потрібно стільки машин, тим більше – таких дорогих. Тому я буду ініціювати питання продажу частини цих машин, зокрема дорогого мерседеса. Далі ми разом з студентами сядемо і подумаємо, яку найперше лабораторію купити для того, щоб вони добре навчалися. Чи це буде лабораторія кібербезпеки, чи фармації, чи лабораторія ІТ-технологій, чи, можливо, лабораторія синхронного перекладу, поки не знаю”, – зазначив ректор СНУ.
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