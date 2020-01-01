Популярність дерев'яних іграшок зростає*





- покривають яскравими, безпечними фарбами;

- виконують у вигляді геометричних фігур, намистин, лялечок, різних тварин;

- роблять базою для величезної кількості розвиваючих ігор (сортерів, шнурівок, пазлів, конструкторів).



Фігурки з дерева більш безпечні – вони не токсичні і не містять гострих елементів. Грати з ними можна з найменш раннього віку.



Чому дерево краще, ніж пластик



Сучасні психологи давно спростували думку, що варто купувати малюкові багато іграшок. Навпаки: їх має бути мало, але таких, які приносять максимум користі. Великий плюшевий ведмедик має чудовий вигляд, але він не є користим та практичним для розвитку дитини. Зате набір простих дерев'яних кубиків може слугувати будівельним матеріалом аж до початку шкільного життя.



Іграшки з дерева корисні:



- функціональністю (вони служать так довго, що можуть залишитися і для наступного покоління);

- реалістичністю (деревні моделі важкі, міцні – схожі на реальні предмети);

- безпекою (в нефарбованих фігурках немає «хімії»).



Яскравий пластик – крихкий і недовговічний, швидко перетворюється в мотлох. Дерев'яні іграшки – це символ надійності. Вони завжди під рукою, не ламаються і не б'ються. Тому малюк їм більше «довіряє».



Придбати якісні дерев'яні іграшки можна на сайті «Кеша» – широкий асортимент дитячих іграшок для раннього розвитку малюків.



Увага! Іграшки з дерева набагато безпечніші за пластикові. Проте, дитину до 3-х років усе одно не варто залишати під час ігор на самоті.



Ідеальні для розвитку моторики



Пластмаса для дитячих рук слизька, незручна. А ось деревина – ідеальний матеріал для розвитку тактильних відчуттів. Злегка шорстка, тепла поверхня робить гру з дерев'яними конструкціями корисною і комфортною для дитини. До того ж, деревина краще піддається обробці. Фігуркам з сосни (ясена) можна надати будь-яку форму, зробити практично ідеальний геометричний об'єкт.



Пластик заливається в спеціальні форми, тому краї іграшки більш рельєфні, лінії – менш чіткі. До того ж, при склеюванні двох половинок утворюється нерівний шов. А ось дерев'яні фігурки – цілісні. У них немає швів і гострих «задирок».



Користь дерев'яних іграшок з погляду психології



Пластикову фігурку можна «начинити» різними механізмами. Вона буде світитися, співати, розмовляти. Пластмасовий паровозик їде сам, лялька – рухається і вимовляє фрази. Така іграшка відбирає у дитини частину функцій, які вона повинна виконувати самостійно.



Дерев'яна іграшка дає більше можливостей для творчості і фантазії. Малюк сам штовхає машинку з дерева, придумує, які слова має говорити лялька. Коли елементи «примітивні», вони не нав'язують формат гри. Це більш корисно для розвитку мислення.



Як вибрати дерев'яну іграшку для дитини



Завжди головний критерій для вибору – це вік дитини. Малюкові першого року життя купують брязкальця, ксилофони, розвиваючі кубики. Потім настає черга об'ємних пазлів, сортерів, дерев'яних ляльок, паровозиків, автомобілів. У 4-5 років дитині подобаються логічні лабіринти, конструктори, навчальні набори для підготовки до школи.



У шкільному віці дерев'яні іграшки, як і раніше, займають почесне місце в дитячій кімнаті. Тепер дітлахам цікаві колективні ігри: лото, балансири, шахи, городки.



Хочете купити дерев'яну іграшку для розвитку малюка? Вибрати безпечне і яскраве брязкальце для новонародженого? Придбати подарунок дошкільнику на день народження або на Новий рік? В інтернет-магазині «Кеша» вас чекають розвиваючі дерев'яні іграшки від кращих закордонних і українських виробників. Ціни доступні, асортимент налічує сотні найменувань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уявлення про те, що іграшки з деревини «нудні» і «примітивні», давно застаріло. Сьогодні фігурки з дерева яскраві, естетичні, захоплюють дитину світом логічних ігор і творчих знахідок. Фігурки з сосни і ясеня:- покривають яскравими, безпечними фарбами;- виконують у вигляді геометричних фігур, намистин, лялечок, різних тварин;- роблять базою для величезної кількості розвиваючих ігор (сортерів, шнурівок, пазлів, конструкторів).Фігурки з дерева більш безпечні – вони не токсичні і не містять гострих елементів. Грати з ними можна з найменш раннього віку.Сучасні психологи давно спростували думку, що варто купувати малюкові багато іграшок. Навпаки: їх має бути мало, але таких, які приносять максимум користі. Великий плюшевий ведмедик має чудовий вигляд, але він не є користим та практичним для розвитку дитини. Зате набір простих дерев'яних кубиків може слугувати будівельним матеріалом аж до початку шкільного життя.- функціональністю (вони служать так довго, що можуть залишитися і для наступного покоління);- реалістичністю (деревні моделі важкі, міцні – схожі на реальні предмети);- безпекою (в нефарбованих фігурках немає «хімії»).Яскравий пластик – крихкий і недовговічний, швидко перетворюється в мотлох. Дерев'яні іграшки – це символ надійності. Вони завжди під рукою, не ламаються і не б'ються. Тому малюк їм більше «довіряє».Придбати якісні дерев'яні іграшки можна на сайті https://kesha.com.ua . В інтернет-магазині– широкий асортимент дитячих іграшок для раннього розвитку малюків.Увага! Іграшки з дерева набагато безпечніші за пластикові. Проте, дитину до 3-х років усе одно не варто залишати під час ігор на самоті.Пластмаса для дитячих рук слизька, незручна. А ось деревина – ідеальний матеріал для розвитку тактильних відчуттів. Злегка шорстка, тепла поверхня робить гру з дерев'яними конструкціями корисною і комфортною для дитини. До того ж, деревина краще піддається обробці. Фігуркам з сосни (ясена) можна надати будь-яку форму, зробити практично ідеальний геометричний об'єкт.Пластик заливається в спеціальні форми, тому краї іграшки більш рельєфні, лінії – менш чіткі. До того ж, при склеюванні двох половинок утворюється нерівний шов. А ось дерев'яні фігурки – цілісні. У них немає швів і гострих «задирок».Пластикову фігурку можна «начинити» різними механізмами. Вона буде світитися, співати, розмовляти. Пластмасовий паровозик їде сам, лялька – рухається і вимовляє фрази. Така іграшка відбирає у дитини частину функцій, які вона повинна виконувати самостійно.Дерев'яна іграшка дає більше можливостей для творчості і фантазії. Малюк сам штовхає машинку з дерева, придумує, які слова має говорити лялька. Коли елементи «примітивні», вони не нав'язують формат гри. Це більш корисно для розвитку мислення.Завжди головний критерій для вибору – це вік дитини. Малюкові першого року життя купують брязкальця, ксилофони, розвиваючі кубики. Потім настає черга об'ємних пазлів, сортерів, дерев'яних ляльок, паровозиків, автомобілів. У 4-5 років дитині подобаються логічні лабіринти, конструктори, навчальні набори для підготовки до школи.У шкільному віці дерев'яні іграшки, як і раніше, займають почесне місце в дитячій кімнаті. Тепер дітлахам цікаві колективні ігри: лото, балансири, шахи, городки.Хочете купити дерев'яну іграшку для розвитку малюка? Вибрати безпечне і яскраве брязкальце для новонародженого? Придбати подарунок дошкільнику на день народження або на Новий рік? В інтернет-магазині «Кеша» вас чекають розвиваючі дерев'яні іграшки від кращих закордонних і українських виробників. Ціни доступні, асортимент налічує сотні найменувань.

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