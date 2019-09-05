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На Волині знайшли 39 людей, які були у розшуку

На Волині знайшли 39 людей, які були у розшуку
На Волині за рік дільничні офіцери поліції розкрили майже 1,5 тисячі кримінальних правопорушень.

Про це йшлося під час підсумкової наради служби дільничних офіцерів під головуванням заступника керівника поліції Волині Сергія Козака, - пише ГУНП у Волинській області.

В органах поліції області працюють майже 200 дільничних офіцерів. Торік вони розкрили 1314 кримінальних правопорушень. Дільничні поліцейські безпосередньо брали участь у розкритті понад 4 тис. різноманітних злочинів. Вони встановили місце знаходження 39 осіб, котрі перебували в розшуку.

На індивідуально-профілактичному обліку дільничних офіцерів поліції області перебувають понад 1,8 тис. осіб, котрі вчинили домашнє насильство та понад 1,2 тис. осіб звільнених з місць позбавлення волі.

Учасники наради проаналізували роботу служби дільничних офіцерів поліції та визначили основні завдання в цьому році. На заході також виступив начальник відділу управління превентивної діяльності поліції області Валерій Чоботан.



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Теги: поліція, робота, Волинь
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