На Волині знайшли 39 людей, які були у розшуку
Сьогодні, 18:25
На Волині за рік дільничні офіцери поліції розкрили майже 1,5 тисячі кримінальних правопорушень.
Про це йшлося під час підсумкової наради служби дільничних офіцерів під головуванням заступника керівника поліції Волині Сергія Козака, - пише ГУНП у Волинській області.
В органах поліції області працюють майже 200 дільничних офіцерів. Торік вони розкрили 1314 кримінальних правопорушень. Дільничні поліцейські безпосередньо брали участь у розкритті понад 4 тис. різноманітних злочинів. Вони встановили місце знаходження 39 осіб, котрі перебували в розшуку.
На індивідуально-профілактичному обліку дільничних офіцерів поліції області перебувають понад 1,8 тис. осіб, котрі вчинили домашнє насильство та понад 1,2 тис. осіб звільнених з місць позбавлення волі.
Учасники наради проаналізували роботу служби дільничних офіцерів поліції та визначили основні завдання в цьому році. На заході також виступив начальник відділу управління превентивної діяльності поліції області Валерій Чоботан.
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Про це йшлося під час підсумкової наради служби дільничних офіцерів під головуванням заступника керівника поліції Волині Сергія Козака, - пише ГУНП у Волинській області.
В органах поліції області працюють майже 200 дільничних офіцерів. Торік вони розкрили 1314 кримінальних правопорушень. Дільничні поліцейські безпосередньо брали участь у розкритті понад 4 тис. різноманітних злочинів. Вони встановили місце знаходження 39 осіб, котрі перебували в розшуку.
На індивідуально-профілактичному обліку дільничних офіцерів поліції області перебувають понад 1,8 тис. осіб, котрі вчинили домашнє насильство та понад 1,2 тис. осіб звільнених з місць позбавлення волі.
Учасники наради проаналізували роботу служби дільничних офіцерів поліції та визначили основні завдання в цьому році. На заході також виступив начальник відділу управління превентивної діяльності поліції області Валерій Чоботан.
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