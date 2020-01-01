(Не)відома історія: як склалась доля чеського поета родом з Волині





З біографії відомого волинянина відомо, що народився він 7 січня 1921 р. Родина Поспішіл проживала селі Глинськ, яке в ті часи входило до складу Волинської губернії. Сучасний Глинськ - це село в Здолбунівському районі Рівненської області, - пишуть



Не можемо не згадати відомих предків поета, які теж мали значні успіхи в професіях, якими займались. Дідусь Яна по імені Алоїз Поспішіл був знаним педагогом, славістом, мовознавцем. Свого часу він навіть отримав звання професора. Також був засновником київського товариства Яна Амоса Коменського. Чи не найбільшу популярність Алоїзу Поспішілу принесло його дослідження про родини чехів, які проживали на території Російської імперії.



Проте повернемось до постаті самого Яна. Відомо, що початкову та середню освіту він здобував у польській семирічній школі ім. Миколая Коперніка, яка знаходилась тоді у Глинську. Місцеву школу Ян закінчив у 1935 році. Паралельно із шкільними предметами, Ян активно вивчав музику. Його вчителем був дядько, який працював професором консерваторії у місті Львів. Музика давалась Яну легко. І уже в 1939 році Ян був керівником місцевого смичковим оркестром, що був організований у Глинську.





Далі була війна, яка багато змінила в житті багатьох волинських сімей. Ян Поспішіл разом із багатьма родинами волинських чехів був депортований з рідних земель. Все прийшлось розпочинати з нуля. Проте перед вимушеною мандрівкою до Чехії, спочатку були примусові роботи на території Німеччини.



Після закінчення Другої світової війни, в 1945 році Ян прибув із Німеччини в Чехословаччину.



Відомо, що волинські чехи були дуже активні. Вони об’єднувались, зберігали свої традиції та були активними в громадському житті. Таким був і Ян. Він входив до складу Союзу чехів з Волині, Об'єднання чехів з Волині та їх друзів.



Цікавим досвідом волинянина була участь в Олімпіадах народного мистецтва і творчості волинських чехів. В рамках таких змагань Ян навіть був художнім керівником фольклорного колективу волинських чехів під назвою «Шумаван». Колектив об’єднував талановитих людей і популяризував своїм репертуаром чеські, польські, українські і російські народні пісні. Період кінця 1940-поч. 1950-х років був дуже плідним для Яна як для автора. Саме в цей час ним були створені його кращі поетичні твори, присвячені Україні. Проте тогочасній владі така активність ні поета, ні колективу не дуже подобалось.



Саме тому в 1951 році владою Чехословаччини колектив «Шумаван» був заборонений. Через рік така ж доля спіткала і Союз чехів з Волині.



Проте Ян не зупинився в своїй творчості й писав вірші на інші теми, які були не заборонені, займався краєзнавством. В 1960-х Ян пішов навчатись за економічною спеціальністю у виші міста Домажліце в Чехії.



Ян Поспішіл помер 30 липня 1994 року у селі Остромеч (сучасна Чехія). Поет з Волині залишив велику спадщину віршів, лірики та пісень. Волинянин був також талановитим композитором, фольклористом та диригентом. Часто свої твори він підписував не своїм іменем, чеським псевдонімом - Jan Záhorský. Найбільші розвідки про біографію поета з Волині зробив дослідник Александр Дрбал, саме він на території України опублікував перші статті про Яна Поспішіла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про чеського поета родом із Волині.З біографії відомого волинянина відомо, що народився він 7 січня 1921 р. Родинапроживала селі Глинськ, яке в ті часи входило до складу Волинської губернії. Сучасний Глинськ - це село в Здолбунівському районі Рівненської області, - пишуть Хроніки Любарта. Не можемо не згадати відомих предків поета, які теж мали значні успіхи в професіях, якими займались. Дідусь Яна по іменібув знаним педагогом, славістом, мовознавцем. Свого часу він навіть отримав звання професора. Також був засновником київського товариства Яна Амоса Коменського. Чи не найбільшу популярність Алоїзу Поспішілу принесло його дослідження про родини чехів, які проживали на території Російської імперії.Проте повернемось до постаті самого Яна. Відомо, що початкову та середню освіту він здобував у польській семирічній школі ім. Миколая Коперніка, яка знаходилась тоді у Глинську. Місцеву школу Ян закінчив у 1935 році. Паралельно із шкільними предметами, Ян активно вивчав музику. Його вчителем був дядько, який працював професором консерваторії у місті Львів. Музика давалась Яну легко. І уже в 1939 році Ян був керівником місцевого смичковим оркестром, що був організований у Глинську.Далі була війна, яка багато змінила в житті багатьох волинських сімей. Ян Поспішіл разом із багатьма родинами волинських чехів був депортований з рідних земель. Все прийшлось розпочинати з нуля. Проте перед вимушеною мандрівкою до Чехії, спочатку були примусові роботи на території Німеччини.Після закінчення Другої світової війни, в 1945 році Ян прибув із Німеччини в Чехословаччину.Відомо, що волинські чехи були дуже активні. Вони об’єднувались, зберігали свої традиції та були активними в громадському житті. Таким був і Ян. Він входив до складу Союзу чехів з Волині, Об'єднання чехів з Волині та їх друзів.Цікавим досвідом волинянина була участь в Олімпіадах народного мистецтва і творчості волинських чехів. В рамках таких змагань Ян навіть був художнім керівником фольклорного колективу волинських чехів під назвою «Шумаван». Колектив об’єднував талановитих людей і популяризував своїм репертуаром чеські, польські, українські і російські народні пісні. Період кінця 1940-поч. 1950-х років був дуже плідним для Яна як для автора. Саме в цей час ним були створені його кращі поетичні твори, присвячені Україні. Проте тогочасній владі така активність ні поета, ні колективу не дуже подобалось.Саме тому в 1951 році владою Чехословаччини колектив «Шумаван» був заборонений. Через рік така ж доля спіткала і Союз чехів з Волині.Проте Ян не зупинився в своїй творчості й писав вірші на інші теми, які були не заборонені, займався краєзнавством. В 1960-х Ян пішов навчатись за економічною спеціальністю у виші міста Домажліце в Чехії.Ян Поспішіл помер 30 липня 1994 року у селі Остромеч (сучасна Чехія). Поет з Волині залишив велику спадщину віршів, лірики та пісень. Волинянин був також талановитим композитором, фольклористом та диригентом. Часто свої твори він підписував не своїм іменем, чеським псевдонімом - Jan Záhorský. Найбільші розвідки про біографію поета з Волині зробив дослідник Александр Дрбал, саме він на території України опублікував перші статті про Яна Поспішіла.

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