У волинянина з квартири вкрали майже 10 тисяч доларів
Сьогодні, 13:20
У Нововолинську 13-го лютого обікрали квартиру на вулиці Святого Володимира.
Як стало відомо БУГу, з помешкання підприємиці винесли значну суму коштів.
У коментарі т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що крадіжку здійснили шляхом підбору ключа. З квартири винесли майже 10 тисяч доларів.
За словами Бучинського, у такий же спосіб, через підбір ключа до вхідних дверей, в січні обікрали квартиру в Благодатному. Зазвичай злочинці проникають в помешкання шляхом відтискання пластикового вікна.
Дані про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР. Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне.
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Як стало відомо БУГу, з помешкання підприємиці винесли значну суму коштів.
У коментарі т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що крадіжку здійснили шляхом підбору ключа. З квартири винесли майже 10 тисяч доларів.
За словами Бучинського, у такий же спосіб, через підбір ключа до вхідних дверей, в січні обікрали квартиру в Благодатному. Зазвичай злочинці проникають в помешкання шляхом відтискання пластикового вікна.
Дані про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР. Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне.
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