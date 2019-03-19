У волинянина з квартири вкрали майже 10 тисяч доларів





Як стало відомо



У коментарі т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що крадіжку здійснили шляхом підбору ключа. З квартири винесли майже 10 тисяч доларів.



За словами Бучинського, у такий же спосіб, через підбір ключа до вхідних дверей, в січні обікрали квартиру в Благодатному. Зазвичай злочинці проникають в помешкання шляхом відтискання пластикового вікна.



Дані про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР. Триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 13-го лютого обікрали квартиру на вулиці Святого Володимира.Як стало відомо БУГу, з помешкання підприємиці винесли значну суму коштів.У коментарі т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліціїзазначив, що крадіжку здійснили шляхом підбору ключа. З квартири винесли майже 10 тисяч доларів.За словами Бучинського, у такий же спосіб, через підбір ключа до вхідних дверей, в січні обікрали квартиру в Благодатному. Зазвичай злочинці проникають в помешкання шляхом відтискання пластикового вікна.Дані про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР. Триває слідство.

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