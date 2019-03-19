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У волинянина з квартири вкрали майже 10 тисяч доларів

У волинянина з квартири вкрали майже 10 тисяч доларів
У Нововолинську 13-го лютого обікрали квартиру на вулиці Святого Володимира.

Як стало відомо БУГу, з помешкання підприємиці винесли значну суму коштів.

У коментарі т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський зазначив, що крадіжку здійснили шляхом підбору ключа. З квартири винесли майже 10 тисяч доларів.

За словами Бучинського, у такий же спосіб, через підбір ключа до вхідних дверей, в січні обікрали квартиру в Благодатному. Зазвичай злочинці проникають в помешкання шляхом відтискання пластикового вікна.

Дані про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР. Триває слідство.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: гроші, крадіжка, Нововолинськ
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