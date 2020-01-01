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На Волині зіткнулися Volkswagen та Fiat: травмувалося троє людей

На Волині зіткнулися Volkswagen та Fiat: травмувалося троє людей
На автодорозі поблизу села Милятин Іваничівського району зіткнулися Volkswagen Golf та Fiat Doblo. Водії автівок та пасажир отримали тілесні ушкодження.

Автопригода сталась учора, 14 лютого, по 13 годині, - пише ГУНП у Волинській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці з’ясували, що за кермом автомобіля Volkswagen Golf, перебував 19-річний житель Луцька. Іншим транспортним засобом керував 41-річного жителя райцентру Іваничі. Внаслідок ДТП 40-річний пасажир Volkswagen Golf та водій Fiat Doblo отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Водія Volkswagen Golf не госпіталізували.

За фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження волі.

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Теги: аварія, Волинь
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