У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу





Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на міністра охорони здоров'я Франції Аньез Бузін, - пише



За словами міністра охорони здоров'я країни Аньєс Бузен, чоловік прибув з провінції Хубей, де виник осередок поширення вірусу. Він перебував у Франції з 16 січня.



Громадянина КНР госпіталізували в лікарню Bichat, коли йому стало погано. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Франції від коронавірусу помер 80-річний турист з Китаю. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на міністра охорони здоров'я Франції Аньез Бузін, - пише Корреспондент За словами міністра охорони здоров'я країни Аньєс Бузен, чоловік прибув з провінції Хубей, де виник осередок поширення вірусу. Він перебував у Франції з 16 січня.Громадянина КНР госпіталізували в лікарню Bichat, коли йому стало погано. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.

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