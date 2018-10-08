У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу
Сьогодні, 13:45
У Франції від коронавірусу помер 80-річний турист з Китаю. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.
Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на міністра охорони здоров'я Франції Аньез Бузін, - пише Корреспондент.
За словами міністра охорони здоров'я країни Аньєс Бузен, чоловік прибув з провінції Хубей, де виник осередок поширення вірусу. Він перебував у Франції з 16 січня.
Громадянина КНР госпіталізували в лікарню Bichat, коли йому стало погано. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.
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Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на міністра охорони здоров'я Франції Аньез Бузін, - пише Корреспондент.
За словами міністра охорони здоров'я країни Аньєс Бузен, чоловік прибув з провінції Хубей, де виник осередок поширення вірусу. Він перебував у Франції з 16 січня.
Громадянина КНР госпіталізували в лікарню Bichat, коли йому стало погано. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.
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