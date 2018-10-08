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У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу
У Франції від коронавірусу помер 80-річний турист з Китаю. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на міністра охорони здоров'я Франції Аньез Бузін, - пише Корреспондент.

За словами міністра охорони здоров'я країни Аньєс Бузен, чоловік прибув з провінції Хубей, де виник осередок поширення вірусу. Він перебував у Франції з 16 січня.

Громадянина КНР госпіталізували в лікарню Bichat, коли йому стало погано. 25 січня медики помістили його в карантин, через кілька днів його стан погіршився і досяг критичної точки.


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Теги: коронавірус, Франція, смерть, турист
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