У Нововолинську затримали молодика, який з ножем нападав на жінок

У Нововолинську за скоєння розбійного нападу на перехожу поліцейські затримали 23-річного місцевого жителя.Чоловіка підозрюють у скоєнні серії нічних розбійних нападів із ножем на жінок на вулицях міста. Поліцейські перевіряють також його причетність до низки грабежів та згвалтування, - пише ГУНП у Волинській області.Правопорушника затримали в ході спеціальної операції сьогодні вночі на місці злочину на одній із вулиць Нововолинська. Зокрема, розслідуючи розбійні напади на жінок, скоєнні з вересня минулого року в Нововолинську, поліцейські відпрацювали записи понад 70 камер відеоспостереження.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер за процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.