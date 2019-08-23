У Нововолинську затримали молодика, який з ножем нападав на жінок
Сьогодні, 14:13
У Нововолинську за скоєння розбійного нападу на перехожу поліцейські затримали 23-річного місцевого жителя.
Чоловіка підозрюють у скоєнні серії нічних розбійних нападів із ножем на жінок на вулицях міста. Поліцейські перевіряють також його причетність до низки грабежів та згвалтування, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушника затримали в ході спеціальної операції сьогодні вночі на місці злочину на одній із вулиць Нововолинська. Зокрема, розслідуючи розбійні напади на жінок, скоєнні з вересня минулого року в Нововолинську, поліцейські відпрацювали записи понад 70 камер відеоспостереження.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер за процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Чоловіка підозрюють у скоєнні серії нічних розбійних нападів із ножем на жінок на вулицях міста. Поліцейські перевіряють також його причетність до низки грабежів та згвалтування, - пише ГУНП у Волинській області.
Правопорушника затримали в ході спеціальної операції сьогодні вночі на місці злочину на одній із вулиць Нововолинська. Зокрема, розслідуючи розбійні напади на жінок, скоєнні з вересня минулого року в Нововолинську, поліцейські відпрацювали записи понад 70 камер відеоспостереження.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер за процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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