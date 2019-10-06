У Карпатах врятували чотирьох туристів, які заблукали

У горах Закарпаття рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали практично одночасно і в одному районі.Про це повідомляє ДСНС України в Закарпатській області.Так, спочатку з'явилося повідомлення про зниклого 43-річному туриста з Харкова, який катався на лижах на горі Драгобрат та з'їхав в іншу сторону. Його знайшли буквально через півтори години.Потім виявили ще одного 27-річного туриста, який заблукав.Під час пошуків на рятувальників вийшла 40-річна киянка, яка втратила орієнтир через погану погоду. Вона не дзвонила в Службу порятунку, сподіваючись вибратися самостійно.Крім того, ще один турист з Хмельницької області повідомив, що втратив орієнтири, проте знайшов точку порятунку і перебуває біля неї.Всі люди були доставлені до місць тимчасового проживання. Обморожень або переохолоджень ні у кого не зафіксовано. В операції брало участь 10 рятувальників.