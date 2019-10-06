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У Карпатах врятували чотирьох туристів, які заблукали

У Карпатах врятували чотирьох туристів, які заблукали
У горах Закарпаття рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали практично одночасно і в одному районі.

Про це повідомляє ДСНС України в Закарпатській області.

Так, спочатку з'явилося повідомлення про зниклого 43-річному туриста з Харкова, який катався на лижах на горі Драгобрат та з'їхав в іншу сторону. Його знайшли буквально через півтори години.

Потім виявили ще одного 27-річного туриста, який заблукав.

Під час пошуків на рятувальників вийшла 40-річна киянка, яка втратила орієнтир через погану погоду. Вона не дзвонила в Службу порятунку, сподіваючись вибратися самостійно.

Крім того, ще один турист з Хмельницької області повідомив, що втратив орієнтири, проте знайшов точку порятунку і перебуває біля неї.

Всі люди були доставлені до місць тимчасового проживання. Обморожень або переохолоджень ні у кого не зафіксовано. В операції брало участь 10 рятувальників.


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Теги: Карпати, гори, порятунок
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