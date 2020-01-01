Пам'ятає, як татко заплітав їй косички: закликають привітати доньку волинського бійця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.Сьогодні, 15 лютого,святкує свій шостий день народження. Дівчинка народилася у буремний 2014 рік, коли тільки почалися активні дії на Сході України. Мобілізували тоді і її татка, у квітні 2014 року, а так як Ангелінці на той час було лише два місяці, то як батько ніс службу вона зовсім не пам’ятає. Олександр служив у 51-шій ОМБр на посаді старшого механіка, водія тягача військової техніки. Демобілізувався 24 березня 2015 року. А згодом поїхав на заробітки до Польщі, у м. Познань, де влаштувався водієм автобетонозмішувача. 19 червня, перебуваючи на завантажуванні бетону, був уражений струмом (10 тис. вольт), і 25 червня 2017 року, після 6 днів перебування у реанімації без свідомості, помер.А донечка Ангелінка дуже за ним сумує, часто його згадує, із трепетом розповідає, що він встиг її навчити, як їздила з татком на машині, та як він заплітав їй косички. Коли Олександр приїжджав з АТО у відпустку, то не міг натішитися своїми дітлахами, а маленьку доню леліяв, наче квіточку. Їй дуже не вистачає цієї любові та уваги і дівчинка часто сумує, сльози самі з’являються на очах, бо так хоче до свого татуся. А прийшовши на могилу, розповідає куди їздила та що робила, декламує вірші, які вивчила, і старанно поправляє стрічки на жалобних вінках.Ангелінка відвідує дошкільну підготовчу групу у приміщенні школи. Дівчинці там дуже подобається, адже вона товариська та швидко знаходить нових друзів. Та й дізнаватися кожного дня щось нове наша іменинниця просто обожнює. Тому вже зараз вивчила алфавіт, потроху починає читати, писати цифри та букви. Дівчинка навіть знає деякі літери англійської абетки, уміє лічити до двадцяти. І з нетерпінням чекає свого першого дзвінка, аби дізнатися ще якомога більше. А поки що вони разом зі старшим братиком Ярославом вчать грамоті своїх іграшкових друзів.Дівчинка дуже любить слухати казки, а потім їх переповідати, вчить напам’ять цікаві вірші. А ще наша іменинниця є палкою прихильницею вокальної творчості. Вона й сама залюбки співає, особливо вдома, при цьому абсолютно не прискіплива до вибору репертуару, головне ж - сам процес. Цих зимових свят уперше з братиком ходили колядувати, що залишило по собі багато приємних вражень та позитивних емоцій. Адже за їхній чарівний спів господарі щедро віддячили гостинцями і грішми.Щодо майбутньої професії, то поки що бажання нашої іменинниці щодня змінюються. Іноді вона хоче стати лікарем і всіх лікувати, щоб не було хворих. Наступного дня уже каже, що буде вчителем, згодом – артисткою. А нещодавно заявила мамі, що стане поліцейським, аби ловити бандитів та грабіжників, і тим самим підтримувати порядок в країні.Ангелінці до вподоби робити різні аплікації, ліпити з пластиліну, малювати, вирізати, особливо сніжинки, танцювати та стрибати на батуті. Дівчинка має довге волосся, тому частенько крутиться перед дзеркалом, роблячи собі чудові зачіски. І не дивно, бо ж її улюблений мультик «Рапунцель», у якому принцеса має довжелезну косу, тому Ангелінка мріє колись і собі таку виростити, а зараз залюбки носить чудові сукні. Поміж інших мультфільмів виділяє «Крижане серце», «Леді Баг та Супер Кіт», «Мадагаскар», «Як приборкати дракона».Дівчинка, незважаючи на такий юний вік, щиро любить свою країну, знає прапор нашої держави і залюбки декламує вірші про Україну.Мама Ольга додає, що дуже вдячна усім благодійникам та людям доброї волі за підтримку, увагу та допомогу. Адже дуже важко прожити на одну лише пенсію по втраті годувальника, коли навіть статусу сім’ї загиблого у них немає. Ольга дякує польській стороні, які підтримали родину матеріально і за кошти яких було зроблено ремонт у хаті та проведено опалення. А усім, хто бажає привітати її донечку з іменинами, висловлює слова глибокої вдячності за щасливі оченята її діток, бо це найголовніше у її житті.Зробити сюрприз дівчинці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 4149 4991 3128 5924 – Мартинович Ольга Петрівна.Ангеліна Мартинович - 6 років (15.02.2014). Ковельський р-н, с. Пісочне.Зріст: 116; Розмір взуття: 30.