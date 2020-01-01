У Луцьку в одному з мікрорайонів зрізали 30 дерев. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



"Мені жалко, бо холодочку не буде, а то так буває їдеш і був холодочок. Ще б вони стояли, але комусь заважали", - каже Надія Кирилівна, яка живе неподалік.



"Дерева, як і росли багато років просто зрізані і це в місті, де у нас постійно відбувається зріз дерев у різних мікрорайонах. Місто заселяється, будинків стає все більше, а дерев все менше. Прикро. Луцьк називає себе європейським містом, а щоб бути європейським, треба дбати про озеленення, здоров'я наших дітей", - говорить Віктор Яручик.



Священик Володимир Яцишин каже, що пішохідна доріжка належить до території храму Всіх святих землі Волинської та показує документ від 19 вересня 2019 року, в якому є дозвіл зрізати 30 дерев: 19 кленів, 8 ясенів, три аличі. Він каже, що після цього двічі приїжджали поліцейські брати свідчення, бо скаржилися люди.



Інспектор відділу екології міськради Олег Гелета розповідає, за яким принципом обирають дерева, що зрізують: "Спочатку надходить звернення, тоді виїжджає комісія, оглядає дерева та складає акт - чи потребує видалення чи відмовний акт. Після цього збирається комісія, голосується і приймається або позитивне, або відмовне рішення. Є можливий нахил дерева, є дуплистість, трухлявість, всихання скелетних гілок, наявність омели. Може бути перестійний вік".



Старший інспектор сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Олег Плазовський ррозповів, що було звернення щодо зрізаних дерев, на місце виїжджали патрульні, встановили законність дій комунальників, кримінальну справу не відкривали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зрізали дерева вздовж пішохідної доріжки неподалік храму Всіх святих землі Волинської. Тож деякі місцеві мешканці, які живуть неподалік висловили своє обурення і невдоволення.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині. "Мені жалко, бо холодочку не буде, а то так буває їдеш і був холодочок. Ще б вони стояли, але комусь заважали", - каже, яка живе неподалік."Дерева, як і росли багато років просто зрізані і це в місті, де у нас постійно відбувається зріз дерев у різних мікрорайонах. Місто заселяється, будинків стає все більше, а дерев все менше. Прикро. Луцьк називає себе європейським містом, а щоб бути європейським, треба дбати про озеленення, здоров'я наших дітей", - говоритьСвящениккаже, що пішохідна доріжка належить до території храму Всіх святих землі Волинської та показує документ від 19 вересня 2019 року, в якому є дозвіл зрізати 30 дерев: 19 кленів, 8 ясенів, три аличі. Він каже, що після цього двічі приїжджали поліцейські брати свідчення, бо скаржилися люди.Інспектор відділу екології міськрадирозповідає, за яким принципом обирають дерева, що зрізують: "Спочатку надходить звернення, тоді виїжджає комісія, оглядає дерева та складає акт - чи потребує видалення чи відмовний акт. Після цього збирається комісія, голосується і приймається або позитивне, або відмовне рішення. Є можливий нахил дерева, є дуплистість, трухлявість, всихання скелетних гілок, наявність омели. Може бути перестійний вік".Старший інспектор сектору комунікації ГУ Нацполіції Волиніррозповів, що було звернення щодо зрізаних дерев, на місце виїжджали патрульні, встановили законність дій комунальників, кримінальну справу не відкривали.

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