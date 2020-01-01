вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в одному з мікрорайонів зрізали 30 дерев. ВІДЕО

У Луцьку в одному з мікрорайонів зрізали 30 дерев. ВІДЕО
У Луцьку зрізали дерева вздовж пішохідної доріжки неподалік храму Всіх святих землі Волинської. Тож деякі місцеві мешканці, які живуть неподалік висловили своє обурення і невдоволення.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

"Мені жалко, бо холодочку не буде, а то так буває їдеш і був холодочок. Ще б вони стояли, але комусь заважали", - каже Надія Кирилівна, яка живе неподалік.

"Дерева, як і росли багато років просто зрізані і це в місті, де у нас постійно відбувається зріз дерев у різних мікрорайонах. Місто заселяється, будинків стає все більше, а дерев все менше. Прикро. Луцьк називає себе європейським містом, а щоб бути європейським, треба дбати про озеленення, здоров'я наших дітей", - говорить Віктор Яручик.

Священик Володимир Яцишин каже, що пішохідна доріжка належить до території храму Всіх святих землі Волинської та показує документ від 19 вересня 2019 року, в якому є дозвіл зрізати 30 дерев: 19 кленів, 8 ясенів, три аличі. Він каже, що після цього двічі приїжджали поліцейські брати свідчення, бо скаржилися люди.

Інспектор відділу екології міськради Олег Гелета розповідає, за яким принципом обирають дерева, що зрізують: "Спочатку надходить звернення, тоді виїжджає комісія, оглядає дерева та складає акт - чи потребує видалення чи відмовний акт. Після цього збирається комісія, голосується і приймається або позитивне, або відмовне рішення. Є можливий нахил дерева, є дуплистість, трухлявість, всихання скелетних гілок, наявність омели. Може бути перестійний вік".

Старший інспектор сектору комунікації ГУ Нацполіції Волині Олег Плазовський ррозповів, що було звернення щодо зрізаних дерев, на місце виїжджали патрульні, встановили законність дій комунальників, кримінальну справу не відкривали.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерева, скарги, зрізання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вшанували пам'ять воїнів, які загинули на території інших держав. ФОТО
Сьогодні, 17:01
На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку в одному з мікрорайонів зрізали 30 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
Пам'ятає, як татко заплітав їй косички: закликають привітати доньку волинського бійця
Сьогодні, 15:40
Мрії здійснюються з «ПортCity»: у ТРЦ розіграли путівку на море*
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
У Луцьку витратять 12 мільйонів на догляд за деревами та кущами У Луцьку витратять 12 мільйонів на догляд за деревами та кущами
02 лютий, 08:31
Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату
28 січень, 08:54
На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО На одній з вулиць у Луцьку незаконно зрізали 30 здорових дерев. ФОТО
26 січень, 12:05
Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську Лучани просять більше маршруток на ЛПЗ, Вересневе та Львівську
14 січень, 08:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні вперше провели операцію, коли пацієнтові перемоделювали судину і запобігли інсульту. ВІДЕО
14 лютий, 15:01
 1
Померла онкохвора вчителька з Волині
Сьогодні, 17:16
 0
У Луцьку вшанували пам'ять воїнів, які загинули на території інших держав. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку в одному з мікрорайонів зрізали 30 дерев. ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
 0
Медіа
відео
1/8