На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У селищі Клевань Рівненського району рятувальники ліквідували пожежу у легковому автомобілі.
Так, 14 лютого об 11:22 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу, - пише ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у дворі приватного господарства горить легковий автомобіль марки Fiat-Doblo. На гасіння подали водяний ствол. Об 11:30 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:37 повністю ліквідували.
Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив салон автомобіля.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
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Так, 14 лютого об 11:22 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу, - пише ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у дворі приватного господарства горить легковий автомобіль марки Fiat-Doblo. На гасіння подали водяний ствол. Об 11:30 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:37 повністю ліквідували.
Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив салон автомобіля.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
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