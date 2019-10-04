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На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО

На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО
У селищі Клевань Рівненського району рятувальники ліквідували пожежу у легковому автомобілі.

Так, 14 лютого об 11:22 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу, - пише ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у дворі приватного господарства горить легковий автомобіль марки Fiat-Doblo. На гасіння подали водяний ствол. Об 11:30 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:37 повністю ліквідували.

Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив салон автомобіля.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО
На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО
На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО

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Теги: пожежа, авто, Рівненщина
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