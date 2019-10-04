На Рівненщині у дворі будинку загорівся атомобіль. ФОТО





Так, 14 лютого об 11:22 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу, - пише ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у дворі приватного господарства горить легковий автомобіль марки Fiat-Doblo. На гасіння подали водяний ствол. Об 11:30 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:37 повністю ліквідували.



Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив салон автомобіля.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Клевань Рівненського району рятувальники ліквідували пожежу у легковому автомобілі.Так, 14 лютого об 11:22 на спецлінію "101" надійшло повідомленням про пожежу, - пише ДСНС України у Рівненській області.Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у дворі приватного господарства горить легковий автомобіль марки Fiat-Doblo. На гасіння подали водяний ствол. Об 11:30 пожежу вдалося локалізувати, а об 11:37 повністю ліквідували.Жертв та постраждалих не має. Вогонь знищив салон автомобіля.Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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