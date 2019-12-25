У Луцьку вшанували пам'ять воїнів, які загинули на території інших держав. ФОТО

У Луцьку сьогодні, 15 лютого відбулися заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.Про це інформує пресслужба Луцькради.Вони розпочалися урочистими зборами та святковим концертом у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Голова Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістанупідсумував роботу очолюваної ним організації у 2019 році, зупинився на здобутках та підтримці бойових побратимів.Звертаючись до присутніх, Григорій Пустовіт зазначив: “Сьогодні ми зібралися, аби ще раз згадати про війну, яка принесла горе у родини неодного покоління українців. 31 рік тому відбулося виведення радянських військ з Республіки Афганістан. Однак, та війна не завершилась, адже вона назавжди залишилась у ваших думках та пам'яті. Це реалії життя. На жаль, та війна забрала багато життів наших співвітчизників. Сьогодні ми згадуємо тих хлопців.Коли у 2014 році в Україну прийшов ворог і розпочалася війна, афганці, як вас звикли усі називати, знову були у перших рядах. Ви знаєте, що таке небезпека, що таке смерть, що таке війна. Ви пішли першими захищати Україну та її кордони і аби менше гинуло тих, хто ще не знав, що таке війна. Ми обов'язково переможимо у цій війні”.Також Григорій Пустовіт вручив почесні нагороди активістам Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)таПотому учасники заходу поклали квіти до пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні - Загинули за єдність України”, пройшли вулицями міста та поклали квіти до пам’ятників Воїнам-інтернаціоналістам, Волинським Героя Небесної Сотні та Вічного вогню на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.