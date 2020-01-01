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У Польщі викрили українців, які нелегально працювали на будівництві

У Польщі викрили українців, які нелегально працювали на будівництві
Українці були нелегально працевлаштовані на будівництві торговельного центру в Перемишлі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, сімох працівників з України делегував на будівництво їхній “роботодавець” з Малопольського воєводства.

Чоловіки займалися утепленням приміщення торговельного закладу. Під час перевірки вияснилося, що в 5-х громадян України не було жодних дозвільних документів для офіційного працевлаштування. Ще двоє перебували в Польщі на підставі Малого прикордонного руху, що не дає права легально виконувати роботу.

Після перевірки всіх 7-х українців затримали й зобов'язали їх виїхати з Польщі. Додатково вони також отримали покарання у вигляді піврічної заборони на поїздки до країн Шенгенської зони.

Що стосується власника фірми, який відправив чоловіків на нелегальну роботу, то покарання для нього визначить суд.

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Теги: Польща, українці, нелегали
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