У Польщі викрили українців, які нелегально працювали на будівництві





Як пoвідoмляє



Чоловіки займалися утепленням приміщення торговельного закладу. Під час перевірки вияснилося, що в 5-х громадян України не було жодних дозвільних документів для офіційного працевлаштування. Ще двоє перебували в Польщі на підставі Малого прикордонного руху, що не дає права легально виконувати роботу.



Після перевірки всіх 7-х українців затримали й зобов'язали їх виїхати з Польщі. Додатково вони також отримали покарання у вигляді піврічної заборони на поїздки до країн Шенгенської зони.



Що стосується власника фірми, який відправив чоловіків на нелегальну роботу, то покарання для нього визначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці були нелегально працевлаштовані на будівництві торговельного центру в Перемишлі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бєщадського відділу прикордонної служби, сімох працівників з України делегував на будівництво їхній “роботодавець” з Малопольського воєводства.Чоловіки займалися утепленням приміщення торговельного закладу. Під час перевірки вияснилося, що в 5-х громадян України не було жодних дозвільних документів для офіційного працевлаштування. Ще двоє перебували в Польщі на підставі Малого прикордонного руху, що не дає права легально виконувати роботу.Після перевірки всіх 7-х українців затримали й зобов'язали їх виїхати з Польщі. Додатково вони також отримали покарання у вигляді піврічної заборони на поїздки до країн Шенгенської зони.Що стосується власника фірми, який відправив чоловіків на нелегальну роботу, то покарання для нього визначить суд.

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