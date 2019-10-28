Померла онкохвора вчителька з Волині
Сьогодні, 17:16
Померла вчителька біології зі школи села Крижівка Рожищенського району, якій збирали гроші на боротьбу з раком.
Про це написали у facebook-спільноті "Крижівка", - інформує Волинь24.
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У суботу, 15 лютого, відійшла у вічність вчителька біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Крижівка Лілія Олександрівна Дунай.
"Дійсно, Вчитель з великої букви. Вона була дуже хорошою людиною, з великим серцем, яка любила всіх своїх учнів. Це та вчителька, з якої потрібно брати приклад! Ця трагедія торкнулася всіх, хто її знав. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була присутня у твоєму житті, проте світлі спогади, які залишила по собі та добрі справи завжди будуть сильніші, ніж смерть! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять! Співчуття всій сім‘ї, рідним, близьким..." – йдеться в дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким жінки.
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Про це написали у facebook-спільноті "Крижівка", - інформує Волинь24.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вчителька з Волині захворіла на рак: потрібна допомога небайдужих
У суботу, 15 лютого, відійшла у вічність вчителька біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Крижівка Лілія Олександрівна Дунай.
"Дійсно, Вчитель з великої букви. Вона була дуже хорошою людиною, з великим серцем, яка любила всіх своїх учнів. Це та вчителька, з якої потрібно брати приклад! Ця трагедія торкнулася всіх, хто її знав. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була присутня у твоєму житті, проте світлі спогади, які залишила по собі та добрі справи завжди будуть сильніші, ніж смерть! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять! Співчуття всій сім‘ї, рідним, близьким..." – йдеться в дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним і близьким жінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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