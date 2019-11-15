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Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО

Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
14-го лютого у День Святого Валентина в Нововолисньку, Володимирі-Волинському та Любомлі закохані пари зареєстрували шлюби за спрощеною процедурою в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».

Так, у день закоханих Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДРАЦС було зареєстровано 3 шлюби, в тому числі 2 – в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" та подано 1 заяву на державну реєстрацію шлюбу, – пише БУГ.

Серед них бажання одружитись виявили громадянин Республіки Польща та громадянка України – Роман Юзеф та Юлія.

Крім того, одна інтернаціональна пара, Зенон та Олена, в Нововолинську зробила перший крок до створення сім’ї та у День Святого Валентина подала заяву на реєстрацію шлюбу.

Також, троє закоханих пар побрались у Любомлі 14-го лютого. Саме цю дату обрали для створення сім’ї Андрій Валюх з села Бірки та любомльчанка Тетяна Шпатарюк, – пише Кордон.

Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО
Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО

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Теги: шлюб за добу, одруження, володимир-волинськ
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