Волинські пари одружилися у День закоханих. ФОТО





Так, у день закоханих Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДРАЦС було зареєстровано 3 шлюби, в тому числі 2 – в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" та подано 1 заяву на державну реєстрацію шлюбу, –



Серед них бажання одружитись виявили громадянин Республіки Польща та громадянка України – Роман Юзеф та Юлія.



Крім того, одна інтернаціональна пара, Зенон та Олена, в Нововолинську зробила перший крок до створення сім’ї та у День Святого Валентина подала заяву на реєстрацію шлюбу.



Також, троє закоханих пар побрались у Любомлі 14-го лютого. Саме цю дату обрали для створення сім’ї Андрій Валюх з села Бірки та любомльчанка Тетяна Шпатарюк, – пише Кордон.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го лютого у День Святого Валентина в Нововолисньку, Володимирі-Волинському та Любомлі закохані пари зареєстрували шлюби за спрощеною процедурою в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу».Так, у день закоханих Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДРАЦС було зареєстровано 3 шлюби, в тому числі 2 – в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу" та подано 1 заяву на державну реєстрацію шлюбу, – пише БУГ.Серед них бажання одружитись виявили громадянин Республіки Польща та громадянка України – Роман Юзеф та Юлія.Крім того, одна інтернаціональна пара, Зенон та Олена, в Нововолинську зробила перший крок до створення сім’ї та у День Святого Валентина подала заяву на реєстрацію шлюбу.Також, троє закоханих пар побрались у Любомлі 14-го лютого. Саме цю дату обрали для створення сім’ї Андрій Валюх з села Бірки та любомльчанка Тетяна Шпатарюк, – пише Кордон.

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