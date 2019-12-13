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У волинському селі вшанували воїнів-афганців

У волинському селі вшанували воїнів-афганців
З нагоди річниці виведення військ з Афганістану у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Пульмо відбулася зустріч з воїнами-афганцями.

На зустріч приїхали шестеро воїнів-афганців, котрі проживають на території району. Також участь у зустрічі взяв настоятель Свято-Миколаївської церкви села Пульмо отець Олексндр, - пише Кордон.

«З нагоди чергової річниці виведення військ з Афганістану в ЗОШ І-ІІІ ступенів села Пульмо був проведений урочистий захід, на котрому були присутні воїни-афганці, вчителі та учні. Після закінчення урочистого заходу відвідали місцеве кладовище, де вознесли свої молитви за спокій душ загиблих воїнів», – йдеться у дописі священника Олександра Черевка на сторінці у фейсбук .

У волинському селі вшанували воїнів-афганців
У волинському селі вшанували воїнів-афганців
У волинському селі вшанували воїнів-афганців
У волинському селі вшанували воїнів-афганців

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Теги: пульмо, воїни, афган
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