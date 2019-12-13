У волинському селі вшанували воїнів-афганців
Сьогодні, 03:15
З нагоди річниці виведення військ з Афганістану у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Пульмо відбулася зустріч з воїнами-афганцями.
На зустріч приїхали шестеро воїнів-афганців, котрі проживають на території району. Також участь у зустрічі взяв настоятель Свято-Миколаївської церкви села Пульмо отець Олексндр, - пише Кордон.
«З нагоди чергової річниці виведення військ з Афганістану в ЗОШ І-ІІІ ступенів села Пульмо був проведений урочистий захід, на котрому були присутні воїни-афганці, вчителі та учні. Після закінчення урочистого заходу відвідали місцеве кладовище, де вознесли свої молитви за спокій душ загиблих воїнів», – йдеться у дописі священника Олександра Черевка на сторінці у фейсбук .
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На зустріч приїхали шестеро воїнів-афганців, котрі проживають на території району. Також участь у зустрічі взяв настоятель Свято-Миколаївської церкви села Пульмо отець Олексндр, - пише Кордон.
«З нагоди чергової річниці виведення військ з Афганістану в ЗОШ І-ІІІ ступенів села Пульмо був проведений урочистий захід, на котрому були присутні воїни-афганці, вчителі та учні. Після закінчення урочистого заходу відвідали місцеве кладовище, де вознесли свої молитви за спокій душ загиблих воїнів», – йдеться у дописі священника Олександра Черевка на сторінці у фейсбук .
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