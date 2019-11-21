Як змінюватимуть Старе місто у Луцьку: 10 конкретних кроків

Міська влада має намір «вдихнути життя» у Старе місто, повернути йому цікавість та привабливість для лучан та гостей Луцька.Для цього планують вже до кінця 2020 року впровадити 10 конкретних кроків, написав на своїй сторінці у фейсбуці радник Луцького міського головиТож пропонуємо перелік того, що мають намір зробити у Старому місті Луцька цьогоріч.1. Капітальний ремонт вулиці Драгоманова з відновленням дорожнього покриття з існуючого натурального каменю з облаштуванням освітлення. Капітальний ремонт вул. Кафедральної до перехрестя з вул. Кафедральна.2. Облаштування достатнього освітлення в абсолютній більшості вулиць Старого міста, ремонт та відновлення існуючого освітлення.3. Завершення реалізації проекту реконструкції вежі Чарторийських та відкриття атракцій в підземеллях.4. Створення Центру середньовічної культури Луцька на базі лицарського клубу «Айна Бера».5. Реновація, поточний ремонт, освітлення та відкриття для відвідувачів скверу зі скульптурами Миколи Голованя по вул. Драгоманова.6. Оголошення інвестиційного конкурсу на приміщення колишнього гостинного двору Прайзлерів (вул. Кафедральна, 4), яке сьогодні знаходиться в аварійному стані. За умовами інвестиційного конкурсу переможець отримає комунальне приміщення в оренду на довготривалий період за пільгову вартість і зобов‘язується провести повний капремонт і реставрацію для облаштування в цьому приміщенні готелю, ресторану, кафе і парковки у внутрішньому дворі.7. Професійна архітектурна підсвітка фасадів Дому Євангелія (Лютеранської кірхи), Собору святих Петра і Павла, капремонт і підсвітка фасаду Терцентру.8. Капітальний ремонт та освітлення дамби, що простягається від вул. Глушець (поряд з Господарським судом) через центральний парк до вул. Замкової.9. Завершення облаштування причалу біля будинку Голованя для організації прогулянок річкою Стир.10. Створення реєстру занедбаних об’єктів нерухомості та робота з власниками для приведення до порядку. Ремонт та відновлення парканів приватних земельних ділянок, ділянок існуючого будівництва. Ремонт пошкоджених та розмальованих фасадів.