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Для розвитку українських цифрових проектів виділили 25 мільйонів

Для розвитку українських цифрових проектів виділили 25 мільйонів
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що 25 млн євро міжнародної технічної допомоги, призначені міністерству для розвитку цифрових проектів.

Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.

"Щойно український уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Це кошти міжнародної технічної допомоги, призначені Міністерству цифрової трансформації для розвитку цифрових проектів", - йдеться у повідомленні.

Так, кошти підуть на наступні проекти:
- Проект Дія;
- Електронні послуги;
- Електронна ідентифікація;
- Інтероперабельність

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Теги: проекти, єс, цифрові проекти
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