Для розвитку українських цифрових проектів виділили 25 мільйонів





Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook, -



"Щойно український уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Це кошти міжнародної технічної допомоги, призначені Міністерству цифрової трансформації для розвитку цифрових проектів", - йдеться у повідомленні.



Так, кошти підуть на наступні проекти:

- Проект Дія;

- Електронні послуги;

- Електронна ідентифікація;

- Інтероперабельність

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що 25 млн євро міжнародної технічної допомоги, призначені міністерству для розвитку цифрових проектів.Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН."Щойно український уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Це кошти міжнародної технічної допомоги, призначені Міністерству цифрової трансформації для розвитку цифрових проектів", - йдеться у повідомленні.Так, кошти підуть на наступні проекти:- Проект Дія;- Електронні послуги;- Електронна ідентифікація;- Інтероперабельність

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію