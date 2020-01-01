Для розвитку українських цифрових проектів виділили 25 мільйонів
Сьогодні, 02:09
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що 25 млн євро міжнародної технічної допомоги, призначені міністерству для розвитку цифрових проектів.
Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.
"Щойно український уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Це кошти міжнародної технічної допомоги, призначені Міністерству цифрової трансформації для розвитку цифрових проектів", - йдеться у повідомленні.
Так, кошти підуть на наступні проекти:
- Проект Дія;
- Електронні послуги;
- Електронна ідентифікація;
- Інтероперабельність
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Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook, - передає УНН.
"Щойно український уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Це кошти міжнародної технічної допомоги, призначені Міністерству цифрової трансформації для розвитку цифрових проектів", - йдеться у повідомленні.
Так, кошти підуть на наступні проекти:
- Проект Дія;
- Електронні послуги;
- Електронна ідентифікація;
- Інтероперабельність
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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