Фонтан на Театральному майдані Луцька: коли втілюватимуть проект
Сьогодні, 09:00
В управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради відповіли, коли стартують роботи з ремонту фонтану на Театральному майдані міста.
Про це 14 лютого розповів начальник управління Веніамін Туз під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише "Конкурент".
«Я відповім за проєктну частину – процес запущений. Думаю, що це займе три місяці на завершення проєкту. Потім буде час для того, щоб підготувати проєктно-кошторисну документацію, тобто станом на середину-кінець літа ми будемо мати готовий до реалізації проєкт», – повідомив Туз.
Своєю чергою, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій додала, що на реконструкцію фонтану передбачені кошти в міському бюджеті.
Раніше повідомляли, що загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.
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Про це 14 лютого розповів начальник управління Веніамін Туз під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише "Конкурент".
«Я відповім за проєктну частину – процес запущений. Думаю, що це займе три місяці на завершення проєкту. Потім буде час для того, щоб підготувати проєктно-кошторисну документацію, тобто станом на середину-кінець літа ми будемо мати готовий до реалізації проєкт», – повідомив Туз.
Своєю чергою, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій додала, що на реконструкцію фонтану передбачені кошти в міському бюджеті.
Раніше повідомляли, що загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.
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Коментарі 1
З таким "розмахом" робіт цей фонтан прийдеться будувати новообраній владі міста.А може це спеціально робиться,щоб зняти з себе відповідальність.Але факт залишається фактом_укропам повний піпець!!!Перенесення ринку їм 80%лучан не простять.
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