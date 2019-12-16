Фонтан на Театральному майдані Луцька: коли втілюватимуть проект





Про це 14 лютого розповів начальник управління Веніамін Туз під час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише "



«Я відповім за проєктну частину – процес запущений. Думаю, що це займе три місяці на завершення проєкту. Потім буде час для того, щоб підготувати проєктно-кошторисну документацію, тобто станом на середину-кінець літа ми будемо мати готовий до реалізації проєкт», – повідомив Туз.



Своєю чергою, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій додала, що на реконструкцію фонтану передбачені кошти в міському бюджеті.



Раніше повідомляли, що загалом на реалізацію проєкту спрямують 16 мільйонів 854 тисячі гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради відповіли, коли стартують роботи з ремонту фонтану на Театральному майдані міста.Про це 14 лютого розповів начальник управлінняпід час круглого столу. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише " Конкурент ".«Я відповім за проєктну частину – процес запущений. Думаю, що це займе три місяці на завершення проєкту. Потім буде час для того, щоб підготувати проєктно-кошторисну документацію, тобто станом на середину-кінець літа ми будемо мати готовий до реалізації проєкт», – повідомив Туз.Своєю чергою, депутатка Луцької міської радидодала, що на реконструкцію фонтану передбачені кошти в міському бюджеті.Раніше повідомляли, що загалом на реалізацію проєкту

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