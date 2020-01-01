Волинський лікар розповів про небезпечний наркотик «Сіль для ванни»





Подібні повідомлення про нетипові злочини ледь не щодня з’являються у кримінальній хроніці. І вони неабияк лякають. Бо молоді українці у прямому сенсі втрачають розум і вмирають від сучасних синтетичних наркотиків, які продаються сьогодні через Інтернет, як звичайний товар, -



«Клад» можуть закопати на вашій клумбі



Наркоту в Україні стало купити так само легко, як хліб чи ковбасу. За останні роки наркоринок заполонили десятки нових препаратів, які постійно змінюються не лише за назвами, але й за хімічним складом. Тому тільки внесли до переліку заборонених препаратів один, як з’являється новий. І так безкінечно. Наркодилери повністю перейшли в тінь і стали працювати в Інтернеті. Тепер їм достатньо створювати сайти, де рекламується весь «товар». На сьогодні відомо про 105 груп у соцмережах, через які збували наркотичні засоби, а минулого року їх було 11. Все у цьому бізнесі продумано до дрібниць, і маркетинг на вищому рівні. Діють різні акції, знижки, конкурси, є пробники. Робиш замовлення – і тобі його доставлять додому на таксі, якщо хочеш. Або поштою посилочку пришлють. Або «закладку» кур’єр зробить у таємному місці. Нещодавно «клад» намагалися заховати на клумбі біля мого будинку, та уважні мешканці налякали кур’єра. Адресами сайтів, де можна зробити замовлення наркоти на будь-який смак, обписані стіни будинків, огорожі, зупинки. Активісти не встигають їх замальовувати. Усі зусилля дають тимчасовий ефект.



Кожного десятиліття розробляється новий наркотик, бо це надприбутковий бізнес, де все продумано, щоб заманити молодь і підсадити. Проблему посилює те, що вуличні наркотики стали доступними через свою дешевизну. Тому й називають їх кокаїном для бідних. Ціна так званих дизайнерських наркоречовин – від 250 гривень.



– І що робити, заборонити Інтернет? Кіберполіція сьогодні закриває один сайт, а до ранку вже кілька нових працює. А є ще чорний Інтернет, так званий Дарк.нет. Там вхід за спеціальними паролями, де вони спілкуються і замовляють товар. Тому ситуацію контролювати дуже важко, – розповідає лікар-нарколог Волинського медичного центру терапії залежностей Іван Сухий. – Виробники підпільного вбивчого бізнесу (а заводи з виробництва цієї отрути, кажуть, розміщені у Китаї та Індії) постійно змінюють у формулі якусь складову, щоб лабораторно не можна було її ідентифікувати, хоч діюча речовина та сама – мефедрон. Навіть коли затримують когось з «товаром», не кожна лабораторія з’ясує, що це. У нас, звичайно, є маркери і дещо вдається розпізнати. Є також експрес-тести. Але дизайнерські (тобто такі, що постійно змінюються) наркотики ідентифікувати майже неможливо.



«Сіль» повністю руйнує мозок людини



На наркосайтах особливо рекламуються «солі для ванни» – психотропна речовина, яка спочатку заполонила Європу, США і Росію, а потім дійшла до нас. Її називають дешевим божевіллям або диявольським наркотиком, бо під її впливом люди здійснюють жахливі злочини. Вона має безліч завуальованих назв, а ввозять і продають «сіль» під виглядом звичайних побутових засобів. Був випадок, коли у Луцьку її збували цілком легально у магазині.



– Вам доводилося мати справу з пацієнтами, які вживали «солі»? Правда, що вони руйнують мозок людини? – питаю в лікаря.



– Звичайно, доводилося. Ці наркотики, крім ціни, приваблюють ще й простотою вживання. Не треба шприців, «ширку» варити, як колись, бо їх курять або нюхають. Є, наприклад, такі штучки, як марки з галюциногенами: наклеїв на язик – і ловиш кайф. Є «полуничка» – пігулка зі смаком полуниці, «лампочки», «бонги», тобто спеціальні прилади для куріння. На перший погляд, все дуже привабливо і безневинно виглядає. І ніхто не розповідає, що вплив цих наркотиків на психіку руйнівний, особливо для дітей і підлітків, які найбільше піддаються спокусі спробувати вуличний наркотик. Лікуванню такі пацієнти піддаються дуже важко, адже розпад особистості та деградація відбувається надто стрімко. Геть втрачається здатність адекватно оцінювати свої вчинки. Майже всі випадки супроводжуються психічними розладами: шизофренією, депресивними станами, хронічними галюцинозами. Під впливом «солей» люди скоюють самогубства і чинять абсолютно неадекватні речі.



Тому навіть старі наркомани зі стажем такої «синтетики» не пробують і «пишаються», що вони на природних наркоречовинах. Дехто з них доживає навіть до 60-річного віку. У тих, хто вживав «новинки», такого шансу немає. Іноді цю заразу вживають, щоб підняти працездатність, бо такі речовини стимулюють нервову систему, створюючи відчуття комфорту, припливу сил, енергії. Дехто з молодих помилково думає, що коли наркотик не колеться, а втягується через ніс, то він не такий шкідливий і психологічна залежність швидко не сформується. Насправді популярний серед сучасної молоді «Субітекс», що завозять в Україну контрабандою з Італії (там він використовується для замісної терапії) і особливо популярний в Західній Україні, викликає дуже швидку залежність, як і героїн (достатньо двох-трьох разів), а ломка після нього навіть сильніша.



Батькам радимо спостерігати за змінами у поведінці своєї дитини, її зовнішньому вигляді. Чи не з’явилися у розмовах по телефону специфічні невідомі слова. Насторожити має, коли дитина стала раптом мовчазною, небагатослівною, почала обманювати, перестала вчитися. Просто так нічого не буває. Мене вразив випадок з моїм пацієнтом, який 15 років не вживав наркотики після того, як йому відрізали ногу через занесену інфекцію. У нього відмовили нирки, і його ледве врятували. Після того чоловік взявся за розум, одружився, народилося четверо діток. Живи і радій, але… У сорок років він знову почав вживати наркотики. І зізнався, що у підсвідомості спогад про наркотики жив постійно. І позбавитися від нього неможливо. Тому наркотику можна сказати «ні» лише раз – до того, як виникне бажання його спробувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-річний львівський підліток-відмінник ні з того ні з сього випадає з вікна шостого поверху. Чоловік у магазині з двома ножами без причини нападає на продавчинь. Молодий хлопець вбиває свою бабусю, розпоровши їй живіт.Подібні повідомлення про нетипові злочини ледь не щодня з’являються у кримінальній хроніці. І вони неабияк лякають. Бо молоді українці у прямому сенсі втрачають розум і вмирають від сучасних синтетичних наркотиків, які продаються сьогодні через Інтернет, як звичайний товар, - пише "Вісник+К".Наркоту в Україні стало купити так само легко, як хліб чи ковбасу. За останні роки наркоринок заполонили десятки нових препаратів, які постійно змінюються не лише за назвами, але й за хімічним складом. Тому тільки внесли до переліку заборонених препаратів один, як з’являється новий. І так безкінечно. Наркодилери повністю перейшли в тінь і стали працювати в Інтернеті. Тепер їм достатньо створювати сайти, де рекламується весь «товар». На сьогодні відомо про 105 груп у соцмережах, через які збували наркотичні засоби, а минулого року їх було 11. Все у цьому бізнесі продумано до дрібниць, і маркетинг на вищому рівні. Діють різні акції, знижки, конкурси, є пробники. Робиш замовлення – і тобі його доставлять додому на таксі, якщо хочеш. Або поштою посилочку пришлють. Або «закладку» кур’єр зробить у таємному місці. Нещодавно «клад» намагалися заховати на клумбі біля мого будинку, та уважні мешканці налякали кур’єра. Адресами сайтів, де можна зробити замовлення наркоти на будь-який смак, обписані стіни будинків, огорожі, зупинки. Активісти не встигають їх замальовувати. Усі зусилля дають тимчасовий ефект.Кожного десятиліття розробляється новий наркотик, бо це надприбутковий бізнес, де все продумано, щоб заманити молодь і підсадити. Проблему посилює те, що вуличні наркотики стали доступними через свою дешевизну. Тому й називають їх кокаїном для бідних. Ціна так званих дизайнерських наркоречовин – від 250 гривень.– І що робити, заборонити Інтернет? Кіберполіція сьогодні закриває один сайт, а до ранку вже кілька нових працює. А є ще чорний Інтернет, так званий Дарк.нет. Там вхід за спеціальними паролями, де вони спілкуються і замовляють товар. Тому ситуацію контролювати дуже важко, – розповідає лікар-нарколог Волинського медичного центру терапії залежностей. – Виробники підпільного вбивчого бізнесу (а заводи з виробництва цієї отрути, кажуть, розміщені у Китаї та Індії) постійно змінюють у формулі якусь складову, щоб лабораторно не можна було її ідентифікувати, хоч діюча речовина та сама – мефедрон. Навіть коли затримують когось з «товаром», не кожна лабораторія з’ясує, що це. У нас, звичайно, є маркери і дещо вдається розпізнати. Є також експрес-тести. Але дизайнерські (тобто такі, що постійно змінюються) наркотики ідентифікувати майже неможливо.На наркосайтах особливо рекламуються «солі для ванни» – психотропна речовина, яка спочатку заполонила Європу, США і Росію, а потім дійшла до нас. Її називають дешевим божевіллям або диявольським наркотиком, бо під її впливом люди здійснюють жахливі злочини. Вона має безліч завуальованих назв, а ввозять і продають «сіль» під виглядом звичайних побутових засобів. Був випадок, коли у Луцьку її збували цілком легально у магазині.– Звичайно, доводилося. Ці наркотики, крім ціни, приваблюють ще й простотою вживання. Не треба шприців, «ширку» варити, як колись, бо їх курять або нюхають. Є, наприклад, такі штучки, як марки з галюциногенами: наклеїв на язик – і ловиш кайф. Є «полуничка» – пігулка зі смаком полуниці, «лампочки», «бонги», тобто спеціальні прилади для куріння. На перший погляд, все дуже привабливо і безневинно виглядає. І ніхто не розповідає, що вплив цих наркотиків на психіку руйнівний, особливо для дітей і підлітків, які найбільше піддаються спокусі спробувати вуличний наркотик. Лікуванню такі пацієнти піддаються дуже важко, адже розпад особистості та деградація відбувається надто стрімко. Геть втрачається здатність адекватно оцінювати свої вчинки. Майже всі випадки супроводжуються психічними розладами: шизофренією, депресивними станами, хронічними галюцинозами. Під впливом «солей» люди скоюють самогубства і чинять абсолютно неадекватні речі.Тому навіть старі наркомани зі стажем такої «синтетики» не пробують і «пишаються», що вони на природних наркоречовинах. Дехто з них доживає навіть до 60-річного віку. У тих, хто вживав «новинки», такого шансу немає. Іноді цю заразу вживають, щоб підняти працездатність, бо такі речовини стимулюють нервову систему, створюючи відчуття комфорту, припливу сил, енергії. Дехто з молодих помилково думає, що коли наркотик не колеться, а втягується через ніс, то він не такий шкідливий і психологічна залежність швидко не сформується. Насправді популярний серед сучасної молоді «Субітекс», що завозять в Україну контрабандою з Італії (там він використовується для замісної терапії) і особливо популярний в Західній Україні, викликає дуже швидку залежність, як і героїн (достатньо двох-трьох разів), а ломка після нього навіть сильніша.Батькам радимо спостерігати за змінами у поведінці своєї дитини, її зовнішньому вигляді. Чи не з’явилися у розмовах по телефону специфічні невідомі слова. Насторожити має, коли дитина стала раптом мовчазною, небагатослівною, почала обманювати, перестала вчитися. Просто так нічого не буває. Мене вразив випадок з моїм пацієнтом, який 15 років не вживав наркотики після того, як йому відрізали ногу через занесену інфекцію. У нього відмовили нирки, і його ледве врятували. Після того чоловік взявся за розум, одружився, народилося четверо діток. Живи і радій, але… У сорок років він знову почав вживати наркотики. І зізнався, що у підсвідомості спогад про наркотики жив постійно. І позбавитися від нього неможливо. Тому наркотику можна сказати «ні» лише раз – до того, як виникне бажання його спробувати.

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