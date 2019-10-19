У Шацьку змагалися декламатори поезії Лесі Українки





Пам’ять цієї геніальної українки щороку вшановують працівники галузі культури Шацького району, організовуючи традиційний конкурс читців «Мій любий краю», -



Цього року у залі засідань Шацької селищної ради 9 лютого зібралися найкращі декламатори району. Конкурс відбувався у трьох віковий категоріях: І - до 12 років; ІІ - до 18 років; ІІІ- від 18 років.



Журі конкурсу у складі Валентини Ханзерук, директорки Шацького РБК, Лариси Демакової, головної спеціалістки гуманітарного відділу Шацької ОТГ, Вікторії Ягодинець, провідної методистки Шацького РБК, Наталії Кушнір, завідуючої бібліотекою бібліотеки-філії села Пульмо, Галини Редько, бібліотекарки Шацької ЦРБ, оцінювали декламаторські та артистичні здібності учасників конкурсу.



Усі конкурсанти, декламуючи вірші, перейнялися складною долею видатної жінки, духом її невмирущих поезій та влучним словом.



У першій віковій категорії чуттєвим було виконання Юлією Грицюк із села Самійличі поезії «Пам’яті Лесі Українки», зачарувала «Тишею морською» Мирослава Карамач із села Острів’я (до речі, про її сценічне вбрання згодом схвально відгукнулася Валентина Ханзерук, зваживши, що воно було саме таким, яке носила Леся Українка в дитинстві). Поезії «Без надії сподіваюсь» у виконанні Наталії Шуходової із села Хрипськ, «Вечірня година» (читала Олександра Лук’янчук із села Ростань), «Дочка Ієфая» (декламувала Тетяна Сад, село Пехи), «В магазині квіток» (читала Наталія Борсук із села Затишшя) знайшли відгук у душах глядачів та журі. Не менш емоційною була декламація поезій у виконанні Олександри Пілак із села Світязькі-Смолярі («Без надії сподіваюсь»), Пащука Артема із села Прип’ять («Казка»), Юлії Пех із села Положево («Осінь»).



У другій віковій категорії змагалися Анастасія Горун із села Пулемець (поезія «Конвалія»), Анна Мороз із села Кропивники («На мотив Міцкевича»), Дарина Цюп’ях із села Вілиця («Про Лесю Українку»), Степанюк Ольга із села Положево («Мій шлях»), Крат Наталія із села Мельники («Сон літньої ночі»), Надія Слюсарук із села Світязь («Тішся, дитино, поки маленька»).



Всього два учасники було у третій віковій категорії: Надія Карасюк (Шацький МБК, поезія «О, знаю я, багато ще промчить»), та Марія Ханзерук (Шацький РБК), котра у супроводі фортепіано (Вікторія Ягодинець) прочитала авторський монолог на основі епістолярної спадщини Лесі Українки. Саме її натхнено-емоційний виступ вразив не лише членів журі, а й глядачів, що й дало право претендувати на перше місце.



У результаті у першій віковій категорії третє місце дісталося Юлії Пех, друге – Тетяні Сад, третє – Артемові Пащуку. У другій віковій категорії третє місце – у Наталії Крат, друге – у Надії Слюсарук, перше – у Ольги Степанюк.



Призери конкурсу отримали грамоти відділу культури і туризму Шацької РДА, решті учасникам оголосили подяки від організаторів. Переможці будуть представляти район на обласному конкурсі читців, який відбудеться 25 лютого у музеї Лесі Українки в селі Колодяжне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Однією з найбільш відомих українок, ім’я котрої знає чи не увесь світ, є видатна поетеса, перекладачка та культурна діячка Леся Українка. У 2021 році ми відзначатимемо 150-річний ювілей з дня її народження.Пам’ять цієї геніальної українки щороку вшановують працівники галузі культури Шацького району, організовуючи традиційний конкурс читців «Мій любий краю», - пише Район.Шацьк посилаючись на газету «Новий погляд+».Цього року у залі засідань Шацької селищної ради 9 лютого зібралися найкращі декламатори району. Конкурс відбувався у трьох віковий категоріях: І - до 12 років; ІІ - до 18 років; ІІІ- від 18 років.Журі конкурсу у складі Валентини Ханзерук, директорки Шацького РБК, Лариси Демакової, головної спеціалістки гуманітарного відділу Шацької ОТГ, Вікторії Ягодинець, провідної методистки Шацького РБК, Наталії Кушнір, завідуючої бібліотекою бібліотеки-філії села Пульмо, Галини Редько, бібліотекарки Шацької ЦРБ, оцінювали декламаторські та артистичні здібності учасників конкурсу.Усі конкурсанти, декламуючи вірші, перейнялися складною долею видатної жінки, духом її невмирущих поезій та влучним словом.У першій віковій категорії чуттєвим було виконання Юлією Грицюк із села Самійличі поезії «Пам’яті Лесі Українки», зачарувала «Тишею морською» Мирослава Карамач із села Острів’я (до речі, про її сценічне вбрання згодом схвально відгукнулася Валентина Ханзерук, зваживши, що воно було саме таким, яке носила Леся Українка в дитинстві). Поезії «Без надії сподіваюсь» у виконанні Наталії Шуходової із села Хрипськ, «Вечірня година» (читала Олександра Лук’янчук із села Ростань), «Дочка Ієфая» (декламувала Тетяна Сад, село Пехи), «В магазині квіток» (читала Наталія Борсук із села Затишшя) знайшли відгук у душах глядачів та журі. Не менш емоційною була декламація поезій у виконанні Олександри Пілак із села Світязькі-Смолярі («Без надії сподіваюсь»), Пащука Артема із села Прип’ять («Казка»), Юлії Пех із села Положево («Осінь»).У другій віковій категорії змагалися Анастасія Горун із села Пулемець (поезія «Конвалія»), Анна Мороз із села Кропивники («На мотив Міцкевича»), Дарина Цюп’ях із села Вілиця («Про Лесю Українку»), Степанюк Ольга із села Положево («Мій шлях»), Крат Наталія із села Мельники («Сон літньої ночі»), Надія Слюсарук із села Світязь («Тішся, дитино, поки маленька»).Всього два учасники було у третій віковій категорії: Надія Карасюк (Шацький МБК, поезія «О, знаю я, багато ще промчить»), та Марія Ханзерук (Шацький РБК), котра у супроводі фортепіано (Вікторія Ягодинець) прочитала авторський монолог на основі епістолярної спадщини Лесі Українки. Саме її натхнено-емоційний виступ вразив не лише членів журі, а й глядачів, що й дало право претендувати на перше місце.У результаті у першій віковій категорії третє місце дісталося Юлії Пех, друге – Тетяні Сад, третє – Артемові Пащуку. У другій віковій категорії третє місце – у Наталії Крат, друге – у Надії Слюсарук, перше – у Ольги Степанюк.Призери конкурсу отримали грамоти відділу культури і туризму Шацької РДА, решті учасникам оголосили подяки від організаторів. Переможці будуть представляти район на обласному конкурсі читців, який відбудеться 25 лютого у музеї Лесі Українки в селі Колодяжне.

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