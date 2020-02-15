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Китай запровадив смертну кару за приховування симптомів коронавірусу

Китай запровадив смертну кару за приховування симптомів коронавірусу
У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції відтепер може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.

Про це пише Українська правда посилаючись на рішення китайського суду.

Додамо, що кримінальним злочином також може вважатися приховування історії своїх подорожей.

"Людина, яка стала джерелом інфекції та призвела до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільній безпеці. Її може бути засуджено до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари".

15 лютого Національна комісія з охорони здоров'я Китаю заборонила жителям з кашлем, температурою та іншими симптомами вірусного захворювання пересуватися країною в автобусах, поїздах і літаках.

Усі громадяни, що повертаються додому після свят із зони епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а ті, хто відмовляться від карантину, будуть покарані.

У Китаї навмисне приховування симптомів коронавірусу, спотворення інформації про стан хворого або поширення інфекції відтепер може каратися тюремним ув'язненням або смертною карою.


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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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