В Україні планують рекордний посів соняшника
Сьогодні, 04:14
В поточному році площі посівів соняшнику в Україні знову можуть досягти нових максимумів.
Про це повідомляють Агроновини з посиланням на пресслужбу Agritel.
«Лідерство, яке Україна традиційно мала по відношенню до Росії з точки зору виробництва, сходить нанівець, при цьому дві країни знаходяться майже на одному рівні в топі провідних світових виробників соняшнику», — зазначили експерти.
Згідно з повідомленням, виробники закінчують підготовку до весняної кампанії.
Аналітики підкреслили, що рентабельність, що забезпечується різними культурами, залишається одним з найважливіших чинників при ухваленні рішення про сівозміни на наступний сезон.
«Кукурудза і соняшник зазвичай знаходяться на вершині рейтингу найприбутковіших культур», — підсумували в Agritel.
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Про це повідомляють Агроновини з посиланням на пресслужбу Agritel.
«Лідерство, яке Україна традиційно мала по відношенню до Росії з точки зору виробництва, сходить нанівець, при цьому дві країни знаходяться майже на одному рівні в топі провідних світових виробників соняшнику», — зазначили експерти.
Згідно з повідомленням, виробники закінчують підготовку до весняної кампанії.
Аналітики підкреслили, що рентабельність, що забезпечується різними культурами, залишається одним з найважливіших чинників при ухваленні рішення про сівозміни на наступний сезон.
«Кукурудза і соняшник зазвичай знаходяться на вершині рейтингу найприбутковіших культур», — підсумували в Agritel.
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