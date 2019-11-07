В Україні планують рекордний посів соняшника





Про це



«Лідерство, яке Україна традиційно мала по відношенню до Росії з точки зору виробництва, сходить нанівець, при цьому дві країни знаходяться майже на одному рівні в топі провідних світових виробників соняшнику», — зазначили експерти.



Згідно з повідомленням, виробники закінчують підготовку до весняної кампанії.



Аналітики підкреслили, що рентабельність, що забезпечується різними культурами, залишається одним з найважливіших чинників при ухваленні рішення про сівозміни на наступний сезон.



«Кукурудза і соняшник зазвичай знаходяться на вершині рейтингу найприбутковіших культур», — підсумували в Agritel.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В поточному році площі посівів соняшнику в Україні знову можуть досягти нових максимумів.Про це повідомляють Агроновини з посиланням на пресслужбу Agritel.«Лідерство, яке Україна традиційно мала по відношенню до Росії з точки зору виробництва, сходить нанівець, при цьому дві країни знаходяться майже на одному рівні в топі провідних світових виробників соняшнику», — зазначили експерти.Згідно з повідомленням, виробники закінчують підготовку до весняної кампанії.Аналітики підкреслили, що рентабельність, що забезпечується різними культурами, залишається одним з найважливіших чинників при ухваленні рішення про сівозміни на наступний сезон.«Кукурудза і соняшник зазвичай знаходяться на вершині рейтингу найприбутковіших культур», — підсумували в Agritel.

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