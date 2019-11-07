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В Україні планують рекордний посів соняшника

В Україні планують рекордний посів соняшника
В поточному році площі посівів соняшнику в Україні знову можуть досягти нових максимумів.

Про це повідомляють Агроновини з посиланням на пресслужбу Agritel.

«Лідерство, яке Україна традиційно мала по відношенню до Росії з точки зору виробництва, сходить нанівець, при цьому дві країни знаходяться майже на одному рівні в топі провідних світових виробників соняшнику», — зазначили експерти.

Згідно з повідомленням, виробники закінчують підготовку до весняної кампанії.

Аналітики підкреслили, що рентабельність, що забезпечується різними культурами, залишається одним з найважливіших чинників при ухваленні рішення про сівозміни на наступний сезон.

«Кукурудза і соняшник зазвичай знаходяться на вершині рейтингу найприбутковіших культур», — підсумували в Agritel.


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Теги: соняшник, урожай
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