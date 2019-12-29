16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:54
16 лютого в народному календарі вшановується день святого Симеона та святої пророчиці Ганни. З цього дня природа починає готуватися до весни.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 лютого
– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
Що можна робити 16 лютого
1. Святих Симеона та Ганну називають зберігачами немовлят. Тому їм моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині.
Що не можна робити 16 лютого
1. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.
2. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 лютого
– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.
– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.
– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.
Що можна робити 16 лютого
1. Святих Симеона та Ганну називають зберігачами немовлят. Тому їм моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині.
Що не можна робити 16 лютого
1. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.
2. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:54
Фонтан на Театральному майдані Луцька: коли втілюватимуть проект
Сьогодні, 09:00
Скандал у маршрутці: куди скаржитися ковельчанам
Сьогодні, 08:23
У Шацьку змагалися декламатори поезії Лесі Українки
Сьогодні, 06:11
Медіа