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16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
16 лютого в народному календарі вшановується день святого Симеона та святої пророчиці Ганни. З цього дня природа починає готуватися до весни.

Іменини сьогодні святкують: Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, пише 24 канал.

Народні прикмети на 16 лютого

– Чим швидше цього дня приступити до справ, тим швидше прийде весна.

– Горобці голосно цвірінькають – весна настане дуже скоро.

– Багато снігу цього дня – літо буде дощовим.

Що можна робити 16 лютого

1. Святих Симеона та Ганну називають зберігачами немовлят. Тому їм моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині.

Що не можна робити 16 лютого

1. Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це приведе до невдач.

​2. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.


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Теги: 16 лютого, прикмети, традиції, свято
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