Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 13:00
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав президент України Володимир Зеленський відзначив двох волинян, нагородивши їх орденом «За заслуги» III ступеня.
Про це йдеться у відповідному указі президента.
Зокрема, орден отримали голова Ківерцівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані В’ячеслав Гордіюк та голова Луцької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані Микола Шевчук.
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Про це йдеться у відповідному указі президента.
Зокрема, орден отримали голова Ківерцівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані В’ячеслав Гордіюк та голова Луцької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані Микола Шевчук.
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