Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського

Володимир Зеленський відзначив двох волинян, нагородивши їх орденом «За заслуги» III ступеня.



Про це йдеться у відповідному указі президента.



Зокрема, орден отримали голова Ківерцівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані В’ячеслав Гордіюк та голова Луцької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані Микола Шевчук.

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