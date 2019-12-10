вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського

Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав президент України Володимир Зеленський відзначив двох волинян, нагородивши їх орденом «За заслуги» III ступеня.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Зокрема, орден отримали голова Ківерцівської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані В’ячеслав Гордіюк та голова Луцької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), учасник бойових дій в Афганістані Микола Шевчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: афганці, Зеленський, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Хто хоче сісти у крісло голови Старовижівської РДА
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 13:00
Обіцяють врахувати пропозиції лучан під час реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 12:19
Згорілий на Волині бус належав священнику
Сьогодні, 11:58
На Волині – смертельна аварія: загинув 22-річний водій, пасажири – в лікарні
Сьогодні, 11:18
На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
10 грудень, 2019, 10:15
Волинські афганці відмовляються від святкування річниці Волинські афганці відмовляються від святкування річниці
10 лютий, 2015, 09:19
Згорілий на Волині бус належав священнику Згорілий на Волині бус належав священнику
Сьогодні, 11:58
На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій
Сьогодні, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двоє волинян-афганців отримали нагороди від Зеленського
Сьогодні, 13:00
 0
Обіцяють врахувати пропозиції лучан під час реконструкції Театрального майдану
Сьогодні, 12:19
 0
Згорілий на Волині бус належав священнику
Сьогодні, 11:58
 0
На Волині – смертельна аварія: загинув 22-річний водій, пасажири – в лікарні
Сьогодні, 11:18
 0
На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8