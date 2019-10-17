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Згорілий на Волині бус належав священнику

Згорілий на Волині бус належав священнику
У ніч на 16-те лютого у селі Овадне Володимир-Волинського району згорів автомобіль VolkswagenT4.

Авто належало священнику ПЦУ Сергію Місану. Власник авто припускає, що це - підпал, пов’язаний із подіями та конфліктами у селі Сусваль, пише "БУГ".

Сергій Місан - настоятель храму в селі Овадне, а також громади ПЦУ у селі Сусваль. Вже рік у селі не вщухають конфлікти між прихожанами ПЦУ і УПЦ щодо храму у селі Сусваль.

На свою адресу, розповідає отець Сергій, чув багато погроз. Тому, більше аніж імовірно, авто спалили саме через релігійний конфлікт.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також експерти-криміналісти.

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Теги: Сусваль, Овадне, підпал, Волинь, священник
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Коментарі 2
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Шановні журналісти! Допишіть, будь ласка, ще один абзац:
“Варто нагадати, що церкву до вирішення конфлікту, який виник між священослужителями та громадами ПЦУ та УПЦ, опечатали правоохоронці. Начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик попередив про відповідальність за зірвання печаток. Однак 14 лютого представники громади ПЦУ разом зі священиком Сергієм Місаном попри заборону зірвали замки та почали службу. Такі дії викликали обурення у священослужителів та представників громади УПЦ. Для врегулювання конфлікту довелося викликати поліцію та спецпідрозділ “КОРД””.
Джерело: https://www.volodymyrmedia.com.ua/news/svyashhenyku-ptsu-z-ovadne-nevidomi-spalyly-busa-137378/
Друга половина цього абзацу багато що роз’яснює.
Сергій Місан міг сам підпалити свій бус, щоб уникнути кримінальної відповідальності за самочинне зірвання замків і проникнення до храму в селі Сусваль у ніч з 14 на 15 лютого, попри заборону начальника поліції Михайла Бобика.
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