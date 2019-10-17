Згорілий на Волині бус належав священнику

згорів автомобіль VolkswagenT4.



Авто належало священнику ПЦУ Сергію Місану. Власник авто припускає, що це - підпал, пов’язаний із подіями та конфліктами у селі Сусваль, пише "



Сергій Місан - настоятель храму в селі Овадне, а також громади ПЦУ у селі Сусваль. Вже рік у селі не вщухають конфлікти між прихожанами ПЦУ і УПЦ щодо храму у селі Сусваль.



На свою адресу, розповідає отець Сергій, чув багато погроз. Тому, більше аніж імовірно, авто спалили саме через релігійний конфлікт.



На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також експерти-криміналісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 16-те лютого у селі Овадне Володимир-Волинського районуАвто належало священнику ПЦУ. Власник авто припускає, що це - підпал, пов’язаний із подіями та конфліктами у селі Сусваль, пише " БУГ ".Сергій Місан - настоятель храму в селі Овадне, а також громади ПЦУ у селі Сусваль. Вже рік у селі не вщухають конфлікти між прихожанами ПЦУ і УПЦ щодо храму у селі Сусваль.На свою адресу, розповідає отець Сергій, чув багато погроз. Тому, більше аніж імовірно, авто спалили саме через релігійний конфлікт.На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також експерти-криміналісти.

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