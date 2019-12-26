Обіцяють врахувати пропозиції лучан під час реконструкції Театрального майдану





Захід відбувся 14 лютого. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише "



Побажання лучан начальнику управління Веніаміну Тузу озвучила депутатка Луцькради Алла Надточій.



Містяни просять, аби площа мала тіньові завіси, які захищали б від спеки і дощу, та була гарно освітленою у темну пору доби.







«У нас відбувається багато свят і подій на Театральній площі. Якщо це День Незалежності і День міста, то у цей період яскраво світить сонце і спекотно. У нас немає ні тіньових завіс. У проєктах ми теж їх не бачимо. За кордоном це легко зробити елементарними конструкціями. Також коли ідуть дощі, то можна зробити конструкцію, яка може закриватися і прийматися. Люди ж хочуть прийти і відчувати себе комфортно. Також площа не має достатньо освітлення. Взимку її підсвічує ялинка, а в інші пори року там темно. Хочеться, щоб площа була тим місцем, куди можна прийти і вона сяяла», – озвучила Алла Надточій.



Та попросила взяти ці пропозиції до уваги.



«Це пропозиції від наших лучан і це робиться для всіх нас, тому їх варто врахувати», – підсумувала депутатка Луцькради.



Начальник управління містобудування та архітектури, своєю чергою, подякував за конструктивні пропозиції та пообіцяв їх врахувати при підготовці завдання щодо реконструкції Театрального майдану.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся круглий стіл на тему «Архітектурне обличчя центру Луцька: між збереженням і оновленням» на якому управлінні містобудування та архітектури Луцької міської ради передали побажання лучан щодо реконструкції Театрального майдану.Захід відбувся 14 лютого. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише " Конкурент ".Побажання лучан начальнику управлінняозвучила депутатка ЛуцькрадиМістяни просять, аби площа мала тіньові завіси, які захищали б від спеки і дощу, та була гарно освітленою у темну пору доби.«У нас відбувається багато свят і подій на Театральній площі. Якщо це День Незалежності і День міста, то у цей період яскраво світить сонце і спекотно. У нас немає ні тіньових завіс. У проєктах ми теж їх не бачимо. За кордоном це легко зробити елементарними конструкціями. Також коли ідуть дощі, то можна зробити конструкцію, яка може закриватися і прийматися. Люди ж хочуть прийти і відчувати себе комфортно. Також площа не має достатньо освітлення. Взимку її підсвічує ялинка, а в інші пори року там темно. Хочеться, щоб площа була тим місцем, куди можна прийти і вона сяяла», – озвучила Алла Надточій.Та попросила взяти ці пропозиції до уваги.«Це пропозиції від наших лучан і це робиться для всіх нас, тому їх варто врахувати», – підсумувала депутатка Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектури, своєю чергою, подякував за конструктивні пропозиції та пообіцяв їх врахувати при підготовці завдання щодо реконструкції Театрального майдану.

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